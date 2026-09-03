不受新竹藍白合破局影響 黃國昌：支持吳宗憲的決心沒有動搖

竹北市長藍白合破局，是否衝擊宜蘭縣長選舉整合？民眾黨黨主席黃國昌今天受訪表示，新竹的事，關宜蘭吳宗憲什麼事？他認識吳宗憲非常久，兩人曾共同面對解決很多司法公平公正的問題，吳宗憲是一位非常優秀的人才，學經歷完整，民眾黨與他個人都支持吳宗憲的決心，到目前為止沒有任何動搖。

民眾黨邱臣遠今天登記參選竹北市長，藍白合宣告破局。黃國昌今天到宜蘭陪同二位縣議員參選人登記，他說，上周五他召開記者會之前，特別發訊息給吳宗憲，他告訴吳「宜蘭這邊需要什麼幫忙，不要客氣，隨時一通電話」。

黃國昌說，他認識吳宗憲非常久，不是只有政黨合作的情誼，他們兩個都是法律人，過去也共同面對解決非常多攸關於司法制度、公平公正的問題。

他說，吳宗憲是一個非常非常優秀的人才，不僅當過檢察官，也有行政歷練，在新北市政府擔任過法制局局長，也有國會立委的經歷，這樣一位完整經歷的人願意到宜蘭參選，帶領宜蘭大步向前，不管是台灣民眾黨還是他個人支持吳宗憲的決心，到目前為止沒有任何的動搖，沒有任何的改變。

民眾黨縣黨部主委陳琬惠也強調，吳宗憲是經過藍白民調整合之後所出線的一位參選人，國民黨與民眾黨在宜蘭整合得非常好，不必擔心。