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影／母雞陪登記...許淑華、温世政狹路相逢 搶攻埔里交鋒
南投縣長許淑華今陪同黨內埔里鎮長候選人黃世芳登記參選，對手温世政陪同候選人葉仁創完成登記時，雙方狹路相逢，展現風度打招呼握手致意，但面對埔里興設廢棄物掩埋場、接棒說等交鋒，黃、葉陣營也各自提出政見，爭取選民支持。
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民進黨埔里鎮長候選人葉仁創是從軍職退伍，轉戰政壇，為此挑在93軍人節上午9時3分，在黨內縣長候選人温世政、現任鎮長廖志城陪同下完成參選登記，葉提出「拚經濟三箭」、「顧生活三箭」6面向建設地方，重申堅決反對掩埋場。
葉仁創指出，「拚經濟三箭」強化公共運輸與觀光串聯，以智慧農業、農機共享、無人機農業服務及農產品牌等解決產業困境；「顧生活三箭」重視多元族群與地方文化傳承，完善長照、托育到家庭支持照顧網絡，關注青年返鄉、居住與就業。
温世政、廖志城力挺葉仁創，温大讚埔里在廖志城8年執政下，建設發展得很好，而好的政策要延續，接下來就傳承給葉仁創「接棒」；温、葉兩人也重申，絕對不容許廢棄物掩埋場及任何汙染傷害埔里環境與鄉親健康，堅決反對掩埋場進駐。
而葉仁創完成登記參選離開時，巧遇縣長許淑華陪同國民黨候選人黃世芳前往登記，雙方狹路相逢，展現風度打招呼握手致意，黃隨後在許及立委馬文君陪同下完成登記，黃則有發展虎頭山國際風景區、友善親子空間、改善鎮內停車等政見。
對於綠營喊出「接棒」埔里鎮長，黃世芳強調，他從鎮代做起到議員，深耕埔里20年，相信鄉親會聰明選擇；許淑華則說，對手當年議員落選後就離鄉，沒深耕地方，不能談接棒，而掩埋場是民間業者申請，被駁回後也未再提出，不是議題。
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