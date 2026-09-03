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影／母雞陪登記...許淑華、温世政狹路相逢 搶攻埔里交鋒

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華（左2）3日陪同黨內埔里鎮長候選人黃世芳登記參選，對手温世政（左1）陪同候選人葉仁創完成登記時，雙方狹路相逢，展現風度打招呼握手致意。圖／黃世芳競選服務處提供
南投縣長許淑華（左2）3日陪同黨內埔里鎮長候選人黃世芳登記參選，對手温世政（左1）陪同候選人葉仁創完成登記時，雙方狹路相逢，展現風度打招呼握手致意。圖／黃世芳競選服務處提供

南投縣長許淑華今陪同黨內埔里鎮長候選人黃世芳登記參選，對手温世政陪同候選人葉仁創完成登記時，雙方狹路相逢，展現風度打招呼握手致意，但面對埔里興設廢棄物掩埋場、接棒說等交鋒，黃、葉陣營也各自提出政見，爭取選民支持。

2026九合一選舉

民進黨埔里鎮長候選人葉仁創是從軍職退伍，轉戰政壇，為此挑在93軍人節上午9時3分，在黨內縣長候選人温世政、現任鎮長廖志城陪同下完成參選登記，葉提出「拚經濟三箭」、「顧生活三箭」6面向建設地方，重申堅決反對掩埋場。

葉仁創指出，「拚經濟三箭」強化公共運輸與觀光串聯，以智慧農業、農機共享、無人機農業服務及農產品牌等解決產業困境；「顧生活三箭」重視多元族群與地方文化傳承，完善長照、托育到家庭支持照顧網絡，關注青年返鄉、居住與就業。

温世政、廖志城力挺葉仁創，温大讚埔里在廖志城8年執政下，建設發展得很好，而好的政策要延續，接下來就傳承給葉仁創「接棒」；温、葉兩人也重申，絕對不容許廢棄物掩埋場及任何汙染傷害埔里環境與鄉親健康，堅決反對掩埋場進駐。

而葉仁創完成登記參選離開時，巧遇縣長許淑華陪同國民黨候選人黃世芳前往登記，雙方狹路相逢，展現風度打招呼握手致意，黃隨後在許及立委馬文君陪同下完成登記，黃則有發展虎頭山國際風景區、友善親子空間、改善鎮內停車等政見。

對於綠營喊出「接棒」埔里鎮長，黃世芳強調，他從鎮代做起到議員，深耕埔里20年，相信鄉親會聰明選擇；許淑華則說，對手當年議員落選後就離鄉，沒深耕地方，不能談接棒，而掩埋場是民間業者申請，被駁回後也未再提出，不是議題。

國民黨埔里鎮長候選人黃世芳（前排右4）今由縣長許淑華（前排左5）等黨內同志陪同登記參選。圖／黃世芳競選服務處提供
國民黨埔里鎮長候選人黃世芳（前排右4）今由縣長許淑華（前排左5）等黨內同志陪同登記參選。圖／黃世芳競選服務處提供

民進黨埔里鎮長候選人葉仁創（中排坐者）今在黨內縣長候選人温世政（中排站左）、現任鎮長廖志城（中排站右）陪同下完成參選登記。圖／葉仁創競選服務處提供
民進黨埔里鎮長候選人葉仁創（中排坐者）今在黨內縣長候選人温世政（中排站左）、現任鎮長廖志城（中排站右）陪同下完成參選登記。圖／葉仁創競選服務處提供

民進黨埔里鎮長候選人葉仁創（右2）今在黨內縣長候選人温世政（左2）、現任鎮長廖志城（右1）陪同下完成參選登記。圖／葉仁創競選服務處提供
民進黨埔里鎮長候選人葉仁創（右2）今在黨內縣長候選人温世政（左2）、現任鎮長廖志城（右1）陪同下完成參選登記。圖／葉仁創競選服務處提供

國民黨埔里鎮長候選人黃世芳（右2）今登記參選，縣長許淑華（左2）送萬年青祝福。圖／黃世芳競選服務處提供
國民黨埔里鎮長候選人黃世芳（右2）今登記參選，縣長許淑華（左2）送萬年青祝福。圖／黃世芳競選服務處提供

國民黨埔里鎮長候選人黃世芳（中排右2）今由縣長許淑華（中排左2）、立委馬文君（中排右1）等陪同登記參選。圖／黃世芳競選服務處提供
國民黨埔里鎮長候選人黃世芳（中排右2）今由縣長許淑華（中排左2）、立委馬文君（中排右1）等陪同登記參選。圖／黃世芳競選服務處提供

民進黨埔里鎮長候選人葉仁創（右4）今由黨內縣長候選人温世政（左5）、現任鎮長廖志城（右3）等黨內同志陪同，完成參選登記。圖／葉仁創競選服務處提供
民進黨埔里鎮長候選人葉仁創（右4）今由黨內縣長候選人温世政（左5）、現任鎮長廖志城（右3）等黨內同志陪同，完成參選登記。圖／葉仁創競選服務處提供

2026九合一選舉 南投縣選舉 温世政 許淑華 埔里 葉仁創

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