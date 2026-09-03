江啟臣參選市長登記後 簽名文昌筆轉贈子弟兵許育璿叮嚀「為民服務」

國民黨台中市北屯區市議員參選人許育璿今完成參選登記，他的老東家、國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣在自己登記後，即把該支向文昌帝君請來的「文昌筆」當場轉贈給許育璿，由許接續登記市議員，並祝許育璿能高票當選，希望外界能同時拉抬兩人的選情。

許育璿收到筆後，直接帶著筆完成參選登記，在登記文件上正式簽下自己的名字。他說，筆上刻有「為民服務」四個字，這是一份傳承，他也會銘記在心，當選之後一定拚盡全力為大家服務。

許育璿曾任江啟臣秘書，也曾任國民黨台中市黨部發言人，被視為江啟臣此次在北屯扶植的人馬，並接棒黃健豪當選立委後的市議員服務。市長盧秀燕、立委黃健豪和廖偉翔今也都到場替許育璿加油打氣。

江啟臣說，這些年許育璿跟著團隊從中央到地方，接觸過大大小小的地方建設與服務工作。政治不是只有站在台上講話，更重要的是把民眾的問題記下來、把承諾一項一項實現，相信許育璿能監督、也能建設。

許育璿說，江啟臣給他的不僅只是一支筆，而是要他隨時提醒著為什麼要投入政治的初衷。他也認為「這支筆今天用來登記，未來更要用來寫下北屯鄉親的需要、寫下對地方的承諾，也真正為北屯寫出更好的未來。」

許育璿說，北屯正站在城市發展的重要轉折點，人口快速成長，新家庭、新社區持續移入，但交通、教育、育兒、長照及生活機能，也必須跟著城市成長的速度一起升級，尤其交通問題更是北屯鄉親每天最直接的感受。

他說，未來將持續推動改善74號快速道路壅塞、智慧閘道儀控、熱點公車優化、打通主幹道路連結，並爭取捷運綠線延伸大坑，同時完善松竹、太原、大坑及台中老人醫院等重要轉運節點。希望把民眾的生活經驗與聲音帶進市議會，也讓國民黨在議會有更多新人、新思維和新的力量。

立委黃健豪（右）和廖偉翔（左）今也都到場替許育璿加油打氣。圖／許育璿提供

國民黨台中市北屯區市議員參選人許育璿今完成參選登記。圖／許育璿提供

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣在自己登記後，即把該支向文昌帝君請來的「文昌筆」當場轉贈給北屯區市議員參選人許育璿。圖／許育璿提供