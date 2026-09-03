雲林6校操場殘破 劉建國邀國教署會勘爭取8千萬元整修

立委劉建國今邀國教育署體育衛生副組長薛承祐等人，會勘虎尾、土庫、四湖、大埤及林內等6國中小操場跑道，發現跑道地面到處斑剝受損，改善所經費需求共逾8千萬元。劉建國表示，教育建設是一項不能停下來的工作，從教室、校舍到操場跑道，每一項建設都與孩子的學習及安全息息相關。國教署允諾將全力支持協改善。

國教署正推動學校運動操場及周邊設施整建計畫，雲林縣兩年來共有22所學校提出整建需求，所需經費共計2.39億元，顯示各校改善需求相當迫切。劉建國和國教署今天冒雨一口氣踏勘虎尾鎮廉使國小、土庫鎮新庄國小、土庫國中、四湖鄉內湖國小、大埤鄉聯美國小及林內鄉重興國小等六校。

其中重興、聯美國小和土庫國中符合計畫要件，劉建國請學校儘速提報改善計畫；廉使及新庄國小則因校內排水與操場排水未予分流、系統共用，需先盤點並修正後迅速提報。國教署允諾後續將依各校實際的狀況與需求，盡力協助學校改善運動環境。

劉建國指出，操場及跑道整建好，受惠的不只是學生，也能達成「學校社區化」，今天踏勘6校，希望把地方需求直接帶到中央，教育建設是一項不能停的工作，從教室、校舍到操場跑道，每項建設都與孩子的學習及安全息息相關，他將追蹤後續審議情形「一校一校改善、一案一案追蹤」以達成目標。

此外，劉建國預計明天9點50分左右，在多名黨公職、黨提名徵召參選人及支持者們陪同下登記參選，11點左右將陪斗六市長參選人尹令瑛到斗六公所登記。

立委劉建會同國教署到雲林六所國中小踏勘操場跑道損壞情況，並將全力協助改善。圖／劉建國提供

立委劉建會同國教署到雲林六所國中小踏勘操場跑道損壞情況，並將全力協助改善。圖／劉建國提供