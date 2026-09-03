時力議員參選人廖昶淳爆瀝青廠空汙 促嚴審瀝青廠操作許可展延

時代力量雲林縣議員參選人廖昶淳今天公布莿桐一家瀝青廠異味污染的官方檢測數據與縣府採購結構，直指縣府「左手開罰單、右手發工程」，該廠操作許可明年3月到期，要求縣府審查操作許可展延要嚴格把關。環保局除公布近年稽查、檢測與裁罰嚴正澄清，並強調依法行政沒有護航或妥協空間。

廖昶淳指出，從調閱2022年縣環保局委託檢測的資料，發現該瀝青廠區周界測得異味濃度67、標準值30，超標一倍多，雖官方後續載明「改善完成」，但目前居民仍持續發現異味存在，尤其每天清晨最嚴重。

廖昶淳說，經深入調查發現，該瀝青廠經營家族旗下的營造公司，2000年至2026年間近26年曾得標縣府公共工程達416件，縣府既是裁罰與許可審查的機關，且和該廠有關係的其他廠，也曾遭民眾抗議，這樣的經營紀錄，縣府有責任讓每次裁罰與審查都應經得起檢視，且展延審查也沒有從寬的理由。

他呼籲，該廠兩張操作許可明年3月到期，本月將開始申請展延，縣府除應公布幾年來稽查相關報告，也應要加強鎖定異味高峰時段密集監測與取樣；展延審查更應以最嚴格的標準把關，讓居民實質參與並將地方意見納入審查，載明操作許可時段並嚴格規範，以維護環境。

縣環保局長張喬維表示，該廠近3年共處理7件陳情案，2022年8月曾依「空氣污染防制法」裁罰10萬元，民眾反映清晨時段聞到異味，今年6月底也配合清晨突擊檢查，但未發現明顯異味。

環保局強調，展延審查必會嚴格檢視其環保表現與實質改善成效，要求在提出相關防制設備的改善，審查過程將納入在地居民意見，如有必要也會再配合當地村民進行周界檢測依法嚴審把關。

今天媒體透過管道詢問該家業者，業者只低調針對指控表示尊重，後續將依照環保局審查程序申請。