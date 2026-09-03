原以無黨籍登記 鄭麗文親送政黨推薦書 詹江村再披藍袍拚連任

桃園市議員詹江村日前辦理市議員選舉登記時，因先前曾表態不領取國民黨政黨推薦書，因此以無黨籍身分完成登記。不過，國民黨主席鄭麗文昨日深夜親自拜會詹江村溝通，並帶著政黨推薦書表達支持。詹江村今天下午也在桃園市議會國民黨團辦公室正式收下推薦書，預計下午5時30分登記截止前赴桃園市選委會完成補件。

桃園市議會國民黨團今表示，詹江村先前因武陵高中事件引發爭議，部分黨內成員擔心影響整體選情有所疑慮，詹江村當時為避免造成黨內負擔，表明不領取政黨推薦書，日前前往選委會登記時也依照原先承諾，未領取推薦書。

國民黨團表示，為展現黨內團結，鄭麗文昨晚特別前往拜會詹江村，親自說明、溝通並帶去政黨推薦書，當時由國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠代為收下。詹江村今天下午2時再於市議會國民黨團辦公室，由桃園市議長邱奕勝、蔡忠誠親自送交，正式收下推薦書。

邱奕勝表示，對於詹江村先前所受的委屈感同身受，詹是桃園市議會國民黨團具有戰力的成員，過去多次投入選戰攻防，包括他本人及黨團議員都全力支持詹江村。蔡忠誠說，感謝詹江村先前以大局為重，形容詹一直是黨內「重砲戰將」，期許他在此次選舉持續發揮戰力。

詹江村表示，過程雖經歷誤解與波折，但他仍會堅持自己的立場，未來也將持續爭取支持。他預計今天下午5時30分候選人登記截止前，前往桃園市選委會完成政黨推薦書補件程序。