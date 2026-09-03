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影／周春米拚連任今委託副縣長登記 豪雨勘災縣政優先

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（左四）今到滿州200線、200甲線視察，了解豪雨災情。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（左四）今到滿州200線、200甲線視察，了解豪雨災情。圖／屏東縣政府提供

距離年底大選剩下80多天，民進黨籍屏東縣長周春米爭取連任，今委託副縣長鄞鳳蘭到屏東縣選委會完成登記。屏東近期豪雨不斷，周春米今天南下恆春、滿州勘災，周春米說，面對極端氣候，縣府治水、防洪及水土保持措施須更精準，「縣政要持續往前推動」，她將全力以赴、當仁不讓。

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屏東縣今雨勢不斷，周春米說，今下午1時，她委託副縣長鄞鳳蘭代表她到屏東縣選委會做縣長連任登記，程序已順利完成。

周春米說，8月至今豪雨不斷，整整8月屏東降雨量，已達到每屏東年平均雨量的8成，各地災情陸續傳出，她今南下恆春半島，前往恆春、滿州多處視察，包括路面坍方、水土保持等，確保鄉親安全。

周春米表示，面對極端氣候，縣府團隊在治水、防洪及水土保持措施上，更要精準，透過智慧與科技因應。距離11月28日選舉剩下80多天，縣政向前推動，後續還有產業升級、城市升級等工作，「會全力以赴、當仁不讓」。

副縣長鄞鳳蘭表示，8月屏東降雨量幾乎達全年平均雨量8成，縣長周春米到災區了解復原情形及台26線石牛溪段坍塌狀況，要求相關單位確保南北雙向通車及民眾安全。

談及周春米4年施政，鄞鳳蘭說，周春米上任第一天即批准成立全國第一個長照處，推動全齡各階段照顧政策，教育文化、交通、醫療、環境與安全等政策持續推進。

鄞鳳蘭並表示，今年6月台積電供應鏈正式進駐屏東科學園區，象徵屏東進入半導體科技S廊帶，國家發射場也落腳滿州，帶動太空產業進駐屏東。未來4年，周春米將帶領屏東隊推動產業升級，同時兼顧傳統農漁產業及觀光優勢，提升生活便利性，「讓屏東更好，讓屏東亮起來」。

屏東縣長周春米（左三）今到滿州200線、200甲線視察，了解豪雨災情。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（左三）今到滿州200線、200甲線視察，了解豪雨災情。圖／屏東縣政府提供

屏東縣長周春米（前排右二）今到滿州200線、200甲線視察，了解豪雨災情。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（前排右二）今到滿州200線、200甲線視察，了解豪雨災情。圖／屏東縣政府提供

爭取連任屏東縣長周春米今委託副縣長鄞鳳蘭（右）到屏東縣選委會完成登記，左為民政處長鄭文智。記者劉星君／攝影
爭取連任屏東縣長周春米今委託副縣長鄞鳳蘭（右）到屏東縣選委會完成登記，左為民政處長鄭文智。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米（前排右二）今到滿州200線、200甲線視察，了解豪雨災情。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（前排右二）今到滿州200線、200甲線視察，了解豪雨災情。圖／屏東縣政府提供

屏東縣長周春米今到滿州200線、200甲線視察，了解豪雨災情。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米今到滿州200線、200甲線視察，了解豪雨災情。圖／屏東縣政府提供

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