吳旭智登記竹北市長 喊話藍白「不代表破局」：團結在野力量

國民黨竹北市長候選人吳旭智今天完成參選登記，針對竹北藍白合破局，他回應仍希望藍白團結，為竹縣、竹北共同努力。即使兩黨候選人都登記參選竹北市長，也不代表合作破局，未來仍將秉持最大誠意尋求各種合作可能，團結最大的在野力量。

吳旭智指出，鄭麗文主席今天在台上已經講得很清楚，希望藍白能夠團結，也希望為了新竹縣、為了竹北，再凝聚更多力量、做更多努力。即便今天兩黨的候選人都完成登記，也不代表藍白合作就此破局。未來只要還有各種可能的合作方式，我們都願意盡最大的努力。包含各種民調方式，不論是市話、手機，這邊都抱持最大的開放態度，也願意用最大的誠意來尋求合作。

他強調，希望讓新竹縣更好、讓竹北更好的這顆初心從沒變過。希望可以團結最大的在野力量，一起努力往前。

針對政見部分，吳旭智指出，竹北位處「大新竹共同生活圈」關鍵位置，若有機會擔任市長，將把竹北打造為連結竹縣、竹市的重要樞紐。他也提出「縣市合一，竹北升級」，強調竹北市公所與縣府應打破行政藩籬、強化合作，若當選將推動政策無縫串聯。他提出整合市府免費公車、縣府快捷專車及YouBike，打造不開車也能暢行的交通環境；另規畫興建「全民暨兒童運動中心」，串聯各運動場域，讓運動成為生活日常。

在科技發展上，吳旭智表示將與縣府AI政策深度整合，讓竹北成為前瞻政策示範場域，並成立「竹北未來學院」，提供分齡、分眾的科技課程。他也盼市民給予「擴大服務」的機會，將過去議員累積的地方服務與政策經驗帶進市政。

新竹縣長候選人徐欣瑩今天登記，吳旭智也陪同。吳指出，楊文科任內已為竹縣奠定建設基礎，真正決定城市未來的，是看似不易立即被看見的長期建設。下一任縣長應在既有基礎上延續建設、解決問題。

吳旭智指出，新竹縣長期醫療資源不足，徐欣瑩任立委期間透過長期協調、召開上百場會議，促成生醫園區相關建設，凸顯重大公共建設需要有人持續協調、逐步解決問題，期待徐欣瑩延續楊文科的治理精神，讓竹縣穩健向前。

吳旭智指出，鄭麗文主席今天在台上已經講得很清楚，希望藍白能夠團結，也希望為了新竹縣、為了竹北，再凝聚更多力量、做更多努力。記者許正宏／攝影