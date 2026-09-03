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拚議員出奇招！陳昌輝5度參選捧鈔票「求愛」 童小芸穿婚紗嫁台南

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
5度參選的無黨籍台南市議員參選人陳昌輝，今天完成登記，手捧以80張、每張2000元鈔票製成的「有錢花」花束，向台南市民「求愛」，盼爭取認同與託付。圖／陳昌輝提供
5度參選的無黨籍台南市議員參選人陳昌輝，今天完成登記，手捧以80張、每張2000元鈔票製成的「有錢花」花束，向台南市民「求愛」，盼爭取認同與託付。圖／陳昌輝提供

台南市議員登記參選人使出渾身解數，第8選區（中西、北區）有第5度參選台南市議員的無黨籍參選人陳昌輝，登記時以手捧以80張、每張2000元鈔票製成的「有錢花」花束，向台南市民「求愛」，盼爭取認同與託付；國民黨童小芸穿白色婚紗完成登記，意味「嫁給台南」，宣示長期服務地方、承擔市民託付的決心。

2026九合一選舉

陳昌輝今天上午攜妻女完成登記，他表示，「有錢花」不是要買選票，而是延續「我要買票」的創意概念，買的是台南的希望、進步、公平、安全與幸福。他說，選票不是拿來賣，而是市民對自己未來的投資，真正值錢的不是鈔票，而是人民手中決定城市未來4年的一票。

陳昌輝提出「有錢花・我要買票」5大訴求，包括台南最珍貴的人情味、讓台南超越高雄的進步、超越政黨以人民第一、打造沒有詐騙與毒害的治安模範區，以及造沒有惡意檢舉交通裁罰的交通流暢度。

陳昌輝說，這次捧著「有錢花」向市民求愛、求認同、求託付，希望市民把最珍貴的一票交給真正願意長期陪伴、認真服務的人，用行動為台南爭取更好的未來。

二度參選的童小芸上午身穿白色婚紗，在傳統媒人婆牽引下，到台南市選委會完成登記。她以「嫁給台南」為主題，透過傳統婚嫁形式，踩瓦片，過烘爐，灑緣粉的古禮進場，宣示長期服務地方、承擔市民託付的決心。

國民黨台南市議員參選人童小芸穿白色婚紗完成登記，意味「嫁給台南」，宣示長期服務地方、承擔市民託付的決心。圖／讀者提供
國民黨台南市議員參選人童小芸穿白色婚紗完成登記，意味「嫁給台南」，宣示長期服務地方、承擔市民託付的決心。圖／讀者提供

2026九合一選舉 台南市選舉

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