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青鳥出征學生...回到大罷免？蔣萬安籲：政策討論回歸理性溝通
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢，媒體問到近來青鳥出征學生，甚至有民眾被當成中共同路人，蔣萬安說，還是希望各項的政策討論，回歸到理性的溝通，市府會持續就各項市政建設，穩健往前推進。
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另外，蔣萬安長子蔣得立獲選北市公費交換生，外界引用公職人員利益衝突迴避法來質疑這次參加的計畫，涉及利益衝突？蔣萬安說，申請都是一切依照規定和程序來辦理。
媒體也追問，市長兼任北市童軍的榮譽會長，也有網友質疑蔣得立獲得市長獎，也有利益衝突？蔣萬安說，這是榮譽職，他也沒有介入運作，學校方昨天也做了說明，童軍納入市長獎的標準，也是他上任市長以前，就已經做了。
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