兒被網路作哏圖攻擊是否不捨？蔣萬安沈痛10字回應

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立錄取北市教育局交換學生計畫，被綠營質疑特權？還在網路不斷攻擊，把蔣萬安兒子做成哏圖，蔣今下午赴議會備詢前，媒體被蔣，會不會覺得不捨？蔣說，「還是要給孩子一個空間」，要尊重他的隱私。

蔣萬安也被問到，是否兒子已經出國了？蔣說，「我說過，還是要給他空間，這是孩子的隱私，還是要保護。」

蔣萬安今天赴議會總質詢，對於近日綠營不斷猛攻蔣萬安兒子交換學生一事，媒體今也問蔣，有人質疑在申請教育局的交換學生計畫補助時，根據公職人員利益衝突迴避法，申請時是否有揭露父子訊息，質疑未利益迴避？蔣萬安重申「我說過，申請都是一切依照法律規範、相關規定來辦理。」

甚至還有網友質疑，蔣萬安兒就讀師大附中國中部，但蔣萬安設籍中山區？是否符合學區？蔣說，這一定是符合相關規定，一定是符合包括你是在地學區、相關資格，這沒有問題。

另外，對手沈伯洋今天也舉前總統馬英九太太周美青為例，質疑蔣萬安未利益迴避？蔣重申，「我說過，我們都是依法、依規定辦理。」