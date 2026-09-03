登記後第一天拜訪建國市場 何欣純：體察民意、做全民的市長

民進黨台中市長候選人何欣純昨完成登記，今天上午走訪東區建國市場，了解民眾採買日常。她說，登記後第一天走進市民最日常的市場，就是希望體察民意，成為能為市民解決問題的全民市長，未來也要把建國市場打造成觀光亮點，用實際行動擦亮台中市的招牌與價值。

何欣純指出，建國市場是台中最大的批發零售市場之一，在中部乃至全國也是規模數一數二的市場，就像日本東京的築地市場一樣，是市民日常採買的重要場所，以及生活中的「有形寶藏」；她在登記後第一天拜訪建國市場，最能貼近市民的生活。

何欣純表示，市場最能表現出真實的生活面貌，也最能直接反映市民的聲音，她未來要成為全民的市長，為市民解決日常大小問題；她也承諾，主政後會江建國市場與整個東區、周邊觀光亮點串聯，打造兼具生活、文化與觀光特色的市場，吸引全國甚至國際旅客。

何欣純強調，市民需要的是全民的市長，會做事，肯解決問題，有格局，願意有效率地推進重大建設，這是市民最關心的；台中市要大步向前、成為國際化都市，不能只是嘴巴上喊喊，要用實際的行動，擦亮台中市的招牌與價值。

國民黨市長候選人江啟臣今天登記，市長盧秀燕陪同。何欣純表示，盧輔選有沒有請假，市府一查就知道，市政是市政，選舉是選舉，市長任內最該對市民負責的還是市政，若違反行政中立紅線，相信市民會做出選擇；至於江選在軍人節登記，何表示祝福，軍人保家衛國，理應尊重。