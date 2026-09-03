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魏平政登記選縣長 王惠美沒現身改赴秋祭國殤大典

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天參加秋祭國殤大典，前往彰化市忠靈祠。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天參加秋祭國殤大典，前往彰化市忠靈祠。記者林敬家／攝影

國民黨彰化縣長參選人魏平政今天完成縣長參選登記，原本黨內期待與彰化縣長王惠美同框的畫面落空，王惠美並未陪同登記，而是同步前往彰化市忠烈祠、國軍彰化忠靈塔及彰化軍人忠靈祠，參與秋祭國殤大典，魏平政與王惠美今天各自出席不同場合。

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王惠美今天在彰化市忠烈祠及彰化軍人忠靈祠擔任主祭，國軍彰化忠靈塔則由陸軍十軍團邵中將擔任主祭，各界代表陪祭、與祭。王惠美表示，秋祭國殤祭典是追思緬懷為國捐軀及因公殉難的官兵、烈士英靈，感念他們對社會及國家的貢獻，也期盼透過緬懷活動，表彰忠勇節義精神，祈願地方持續繁榮、平安。

祭典中，王惠美率同烈士遺族、相關機關團體首長及各界代表陪祭、與祭，向國軍陣亡將士及烈士靈位行上香、獻花、獻果及恭讀祭文等儀式，場面莊嚴肅穆。隨後並前往國軍彰化忠靈塔及彰化軍人忠靈祠參與祭典，其中忠靈塔由陸軍十軍團指揮官擔任主祭。

縣府民政處表示，縣府每年舉行秋祭國殤祭典，盼藉由典禮讓社會大眾更加了解忠烈祠所象徵的忠烈精神。彰化軍人忠靈祠除農曆除夕至大年初五休園外，全年每日開放民眾祭祀，遺族也可透過彰化軍人忠靈祠線上祭拜系統表達追思。

彰化縣長王惠美今天參加秋祭國殤大典，前往彰化市忠烈祠。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天參加秋祭國殤大典，前往彰化市忠烈祠。記者林敬家／攝影

王惠美 魏平政 忠烈祠 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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