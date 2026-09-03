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台南市長4人登記 2年前選立委「目標0票」83歲蕭燐洪挑戰市長

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市無黨籍市長參選人葉人文。記者萬于甄／攝影
台南市無黨籍市長參選人葉人文。記者萬于甄／攝影

2026年九合一選舉候選人登記8月31日至9月4日辦理，台南市長選舉除國民黨謝龍介、民進黨陳亭妃兩大黨人選外，有「台灣SoR無法黨」推薦83歲蕭燐洪，以及38歲葉人文完成登記，至少已有4人角逐台南市長，藍綠對決之外，多了「第3人」、「第4人」戰局，增添選戰話題。

2026九合一選舉

83歲的蕭燐洪曾在2024年第11屆立委選舉代表「臺灣雙語無法黨」參選台南市第五選區立委，對手為民進黨立委林俊憲。蕭燐洪當時在政見欄寫下「得票目標為0票，自己都不會投給自己，拜託大家投給其他人」，並喊話目標是0票，沒想到開票後卻拿下3萬8695票，外界解讀吸引不少「賭爛票」，意外成為選戰話題人物。

這次蕭燐洪再度參選，改代表「台灣SoR無法黨」投入台南市長選舉，從立委選戰的「0票宣言」到這次角逐台南市長，能否再掀起話題，成為這次台南市長選舉的另類焦點。

此外，38歲葉人文也完成市長參選登記。葉人文自稱「大港男兒」，與民進黨市長參選人陳亭妃出身同一條街。他表示，求學期間曾擔任屏東商業技術學院學生會會長，以及南部街頭藝人表演俱樂部總召，累積公眾服務經驗。

葉人文指出，自己從22歲起就開始籌備參選，至今已長達16年，此次參選並非一時起意，而是長期觀察社會現況後採取的實際行動。

隨著候選人陸續完成登記，台南市長選舉目前至少形成4人競逐局面。除了謝龍介、陳亭妃代表藍綠兩大黨正面交鋒，蕭燐洪與葉人文加入，也讓這場「府城百里侯」之爭，除了傳統藍綠對決外也多了可看性。

台南市第5選區立委候選人蕭燐洪以0票為目標，竟拿下3萬8千多票。（圖／中選會選舉公報）
台南市第5選區立委候選人蕭燐洪以0票為目標，竟拿下3萬8千多票。（圖／中選會選舉公報）

立委 台南 謝龍介 2026九合一選舉 台南市選舉 陳亭妃

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