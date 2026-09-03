參選雲林縣長張嘉郡完成登記 誓言讓世界驚嘆雲林

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天在雲林縣長張麗善、競選團隊及數百鄉親冒雨陪同下，浩浩蕩蕩抵縣選委會完成參選登記，正式投入年底選戰，她除發表政見並喊出「WOW！超越想像 雲林更好」競選主軸，強調「一起創造機會帶領雲林走向世界！」讓所有來雲林的人都會「WOW！」一聲驚嘆雲林的進步。隨後展開掃街拜票，把藍軍士氣帶到最高點。

張嘉郡今由縣長張麗善、競總主委歐明憲、後援總會長林文瑞、顧問總團長李銘洲、競選總幹事林春生、立委許宇甄、丁學忠及多位議員、鄉鎮市長、民代與支持者陪同完成記，展現團結接棒、攜手前行的氣勢。張嘉郡選定11時08分蓋下參選印章完成登記，其老公周柏吟也獻花祝福，全場高喊「凍蒜」士氣如虹。

隨後，張嘉郡發表競選主軸「WOW！超越想像 雲林更好」。她表示，「WOW」不只是一句口號，更代表她對雲林下一個十年的治理承諾，她會承接張麗善棒子，加速前進，開創雲林耀眼的黃金十年。

她說明WOW是「We（我們）」、「Opportunity（機會）」、「World（世界）」，代表將和鄉親一起開創雲林更美好的未來，為每個世代創造更多機會，未來推動AI智慧治理、農科矽谷，讓雲林從農業大縣蛻變為智慧、科技、文化的農工商科技大城走向世界，更讓每位到雲林的人都會「WOW！」一聲驚嘆雲林的改變。

張嘉郡從張麗善手中接下球棒，並作揮出全疊打動作，象徵接棒承傳，張麗善更推崇張嘉郡3屆立委，深知如何向中央爭取經費，民眾需求的建設、社會福利，交通、教育、醫療等都已相當熟悉，是未來接下責任、接續建設的不二人選。

張嘉郡強調，今年3月已陸續提出多項福利政見，包括孩子唸書吃飯免費、雙語教育、65歲以上老人免健保費、0到6歲兒童每年1.2萬元成長津貼、籌設雲林美術館、小巨蛋、大西螺國民運動中心、加速9+1產業園區等，她邀請鄉親一起加入「WOW」行列，一起實現幸福雲林的未來。

國民黨雲林縣長張嘉郡今天完成登記，正式投入年底選戰，她並發表競選主軸和政見。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長張嘉郡今天在眾多支持者陪同下完成登記，正式投入年底選戰。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長張嘉郡今天完成登記，正式投入年底選戰，她並發表競選主軸和政見。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長張麗善將球棒交給張嘉郡，期許繼續承擔責任，帶領雲林邁向更美好未來。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡完成登記後，其老公周柏吟也獻花祝福，全場歡呼，士氣如虹。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長張嘉郡今天在眾多支持者陪同下完成登記，正式投入年底選戰。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長張嘉郡今天在眾多支持者陪同下完成登記，正式投入年底選戰。記者蔡維斌／攝影