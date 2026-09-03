中市北屯區市議員參選人吳宗學登記 盧秀燕等大咖陪同陣容浩大

台中市北屯區市議員參選人吳宗學上午登記參選，他的陣容旁大，除了有市長盧秀燕、江啟臣等人陪同。盧秀燕也出任他的榮譽主任委員，立法委員黃健豪出任總幹事、台中市議員陳成添擔任主任委員。

因為陳成添5屆台中市議員後聲明不再參選，曾任盧秀燕秘書的吳宗學出來參選，並被視為將接棒陳成添。陳成添今也化身總舖師，將視為責任與服務精神的大杓交給吳宗學。

吳宗學現場發表「北屯新動力・五道招牌菜」政見藍圖，宣示以他一身「好手藝」端出最貼近北屯人生活的政策好菜，承接陳成添議員深厚的地方服務基礎。

他說，做菜跟政治服務一樣，靠的不是花俏擺盤，而是實實在在的備料工夫，政見要接地氣，就得先懂庶民的柴米油鹽，作為三寶爸，他有信心和北屯的年輕家庭站在一起。

吳宗學說，第一道菜，是守護女力的「順心幸福六拼盤」提供社會性凍卵檢測與首年補助、新手媽咪心理諮商券、哺集乳室五星升級、月嫂補助提升至40小時，並將好孕專車延長至產後一年等。

第二道菜是主打交通建設的「路路通蓮藕燉排骨」喊出「北屯的路，要跟蓮藕一樣，條條都通暢！」將督促台74線全面導入AI智慧車流系統。

第三道菜端上育兒支持的「小心肝三杯豆腐」將規畫全區普設3小時預約制臨托點、打造24小時「北屯智慧托育地圖」達成3倍速即時媒合，並率先試辦由專職夜班托育人員提供服務。

第四道菜是友善動物的「幸福毛豆四喜小點」將串聯特約獸醫網絡、加碼絕育補助，並打造全台首創的防風雨狗狗公園與公有靜音貓咪友善館。

第五道菜是運動健康的「五福臨門什錦鍋」會結合他在運動局專員的歷練，緊盯台中巨蛋與洲際商場進度、建立金牌國手教練庫、打造洲際運動不夜城，同時爭取北屯第二國體中心。