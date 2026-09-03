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影／陪同柯志恩登記參選高雄市長 王金平：柯比4年前更加成熟

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前左）今天上午前往高雄市選舉委員會完成登記，立法院前院長王金平（前右）親自陪同。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前左）今天上午前往高雄市選舉委員會完成登記，立法院前院長王金平（前右）親自陪同。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天上午前往高雄市選舉委員會完成登記，與多名同黨市議員參選人結伴現身，現場旗幟飄揚、支持者加油聲不斷，氣氛熱烈。代表民眾黨參選三民區市議員的林于凱也特別到場獻花給柯志恩，象徵「藍白合」，立法院前院長王金平則親自陪同登記，讓現場聲勢更加受到矚目。

2026九合一選舉

柯志恩一行人上午先在高雄市政府鳳山行政中心集合，與同黨市議員參選人會合後，在支持者及媒體簇擁下，步行前往鄰近的高雄市選委會完成登記。王金平一路陪同，沿途也與參選人互動，現場不時響起加油聲。

王金平致詞時表示，4年前也是在同樣的場景陪著柯志恩參選高雄市長，當時外界對她並不看好。如今4年後再度站在同一個地方，他認為不僅柯志恩更加成熟，今天陪同登記的市議員參選人也更多，整個場面比4年前更加壯觀。

柯志恩致詞時回憶，4年前在外界不看好的情況下，仍有許多市議員夥伴陪著她一起打拚，這4年來她也沒有離開高雄。她說這次選舉非常重要的一股力量就是「藍白合」，林于凱今天特別獻花，也象徵不同政黨可以為了高雄的未來走在一起。

對於高雄市長陳其邁昨天陪同民進黨高雄市長參選人賴瑞隆登記時提到「一棒接一棒」，柯志恩則提出質疑。柯志恩表示，如果所謂的「接棒」只是讓同一個政黨的人繼續接棒，「會不會複製再複製？」她進一步點名高雄近年發生的淹水、天坑，以及擋土牆崩落等問題，質疑如果繼續由同一政黨執政，這些問題是否還會再次發生。柯志恩強調，高雄市民需要的是新的選擇，而不是單純的政黨接班。她表示自己4年前來到同樣的地方，如今再次出發，希望能與更多市民及不同政黨力量並肩作戰，為高雄帶來改變。

隨著柯志恩完成登記，2026高雄市長選舉正式進入另一階段。今天現場從鳳山行政中心一路到市選委會，藍營參選人集體亮相，加上林于凱獻花象徵藍白合作，也讓高雄選戰的政黨攻防逐漸升溫。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（前中）今天上午在多名同黨市議員參選人陪同下前往高雄市選舉委員會完成登記。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前中）今天上午在多名同黨市議員參選人陪同下前往高雄市選舉委員會完成登記。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右二）今天上午前往高雄市選舉委員會完成登記，立法院前院長王金平（前右三）親自陪同。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右二）今天上午前往高雄市選舉委員會完成登記，立法院前院長王金平（前右三）親自陪同。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩（前中）今天上午前往高雄市選舉委員會完成登記。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前中）今天上午前往高雄市選舉委員會完成登記。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右）今天上午前往高雄市選舉委員會完成登記，立法院前院長王金平（前右二）親自陪同。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右）今天上午前往高雄市選舉委員會完成登記，立法院前院長王金平（前右二）親自陪同。記者劉學聖／攝影

柯志恩 王金平 國民黨 2026九合一選舉 高雄市選舉

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