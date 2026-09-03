陳見賢今未登記參選 強調「不會因政治得失推翻承諾」

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天登記參選，展現藍營團結的氣勢，當時初選的競爭對手、新竹縣副縣長陳見賢曾被認為可能脫黨參選，影響到新竹縣選情。陳見賢今天在臉書上回應「不論我心中有多少遺憾，不論鄉親有多少聲音勸我再走一步，我都不會為了自己的政治得失，推翻曾經親口許下的承諾。」

新竹縣長參選人陳見賢今天在臉書表示，針對外界關心他接下來的動向表示，這段時間有許多關心他的朋友詢問「接下來，到底會怎麼走？」有人替他不捨、抱不平，也有人勸他既然走到今天，應該再為自己爭一次。不過，思量許久後，他認為不論他心中有多少遺憾，不論鄉親有多少聲音他我再走一步，他都不會為了自己的政治得失，推翻曾經親口許下的承諾。

陳見賢表示，真正考驗一個人誠信的，從來不是承諾說出口的那一刻，而是遵守承諾的同時，必須付出代價的時候。順境時的一句承諾並不困難；真正困難的是，當局勢改變，甚至自己必須因此失去一些東西的時候，還願不願意記得自己曾經說過什麼，「路遙知馬力，日久見人心。」

談到自己與國民黨的關係，陳見賢表示，自己這輩子都是國民黨員，近50年的黨齡，對他而言從來不只是一張黨證，而是他的青春、歲月，以及一次又一次選舉中與同志並肩奮戰的日子，也是無數個清晨出門、深夜回家，一步一腳印走過新竹縣大街小巷的回憶。

他說，自己為國民黨打過無數場選戰，陪著這個黨走過高峰，也走過最低潮，這一生支持過很多政治人物，有人值得一輩子敬重，有人曾經並肩同行，後來卻漸行漸遠，也有人讓他明白，真心付出不一定都能換來同樣的真心。

「被辜負過多少次，我已經不想再細數。」陳見賢表示，很多事情可以放下，很多委屈也可以自己承受，但人活了一輩子，總要有一條不能退的底線。「支持國民黨，不代表我要放棄判斷是非的能力；愛中華民國，也從來不代表我要無條件、沒有底線地支持任何一個人。」他認為，政治是為人民服務，是替百姓解決問題，不是為了計較個人的利益與得失，對他而言，國家與人民才是一輩子的牽掛。

陳見賢表示，是非功過就交給時間，人情冷暖也不必再多言，回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」，表示自己沒有什麼要為自己求的，只有一個心願。

他說，但願新竹縣最終能選出一位真正優秀、善良、正直，懂得珍惜民眾信任，也願意把民眾放在自己之前的人；也希望深愛的新竹縣，在紛紛擾擾之後，依然能走向更好的未來。「對於鄉親的恩情，見賢永志不忘。個人毀譽與成敗皆微不足道，唯求一份問心無愧，一生無悔。」