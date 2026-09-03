李四川運動城市2.0三大政見 每年發7500萬運動幣看比賽買課程都行

新北市長參選人李四川今天至泰山區貝思沛拉棒球學校參訪，並與穀保家商棒球隊選手一起體驗投球、打擊，實際感受運動科學。李四川也發表運動城市2.0三大體育政見，將推出新北運動幣每人500元、每年15萬份，促進全民運動風氣及運動產業發展。

李四川來到貝拉沛思棒球學校後，先由棒球學校執行長謝秉恆介紹相關儀器設備，及運動科學分析儀器，隨後體驗投球。李四川指出，新北市是人口最多、運動人口最多的城市，更擁有全國最多20座國民運動中心，他將延續侯友宜市長奠定的體育發展基礎，繼續推動運動城市2.0，讓運動不只是競技，更成為市民的生活方式，打造人人愛運動、世界來比賽的新北。

運動城市2.0三大體育政見包括，推出新北運動幣每人500元、每年15萬份，鼓勵市民培養運動與觀賽習慣，讓運動真正融入日常生活。可用於購買新北運動賽事門票、報名運動課程、租借運動場地、參與指定運動活動，同時結合職業球隊、國民運動中心、民間運動場館與運動產業共同響應，讓運動幣不只是補助，更是培養健康城市、運動文化及運動經濟的重要投資。

李四川說上任後將加速興建新北巨蛋城，並與球團合作，建置全台最大螢幕及良好觀賽視野，同時將結合完善大眾運輸路網、充足活動腹地、旅館住宿量能及商業服務機能，提供國際賽事所需的交通接駁、球迷活動、住宿、餐飲與觀光等完整配套，讓新北巨蛋城不只是比賽場館，更成為國際棒球賽事的重要舞台，積極爭取世界棒球經典賽及美國職棒大聯盟海外賽等賽事在新北開打，打造新北成為亞洲棒球之都。

另外將整合八里東海運動休閒中心與八里水上運動中心，打造全台第一座水陸共融運動園區，推廣SUP立槳、獨木舟、帆船、開放水域體驗及水域安全教育，建立從體驗、休閒到競技的完整水域運動體系；同時將八里東海運動休閒中心打造為新北第二座友善共融運動館，規劃多功能球類空間、運動科技體驗及無障礙設施，讓身障者、親子、銀髮族都能一起運動、共享空間；未來更將串聯八里左岸、自行車道及周邊觀光資源，整合水域、陸域、運動與觀光，讓八里成為全民親水、全民運動的新地標。

李四川強調，運動是一座城市最健康的力量，也是最具凝聚力的語言，上任後將推動運動城市2.0，讓更多孩子愛上運動、更多市民養成運動習慣，讓世界級賽事走進新北，也讓新北走向世界。未來的新北不只要成為運動人口最多的城市，更要成為全民最愛運動、國際最嚮往賽事、亞洲最具魅力的運動城市。

李四川體驗投球。記者黃子騰／攝影

李四川今天發布運動城市2.0政見。記者黃子騰／攝影

棒球學校執行長謝秉恆向李四川介紹相關儀器設備。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午至泰山貝拉沛思棒球學校發布體育政策，並與穀保中學棒球隊員合影。記者黃子騰／攝影