徐欣瑩今天登記 哽咽談：父母傳承的是廉能風骨、不是百億包袱

國民黨新竹縣長候選人、立法委員徐欣瑩今天上午登記，她語帶哽咽提到，她是來自教育的家庭，「但父母沒有傳給我金山銀山」，只傳給她清白做人、認真做事與有能力就要幫助別人，有機會就要奉獻國家社會這三件事，因此她要大聲地跟大家說，「父母親傳承給我的是廉能的風骨，而不是百億的包袱」。

徐欣瑩今天在國民黨主席鄭麗文、新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、立委林思銘及竹北市長候選人吳旭智等上百人陪同下完成登記，展現黨內團結。她提出交通、教育、生活、觀光、科技、福利6大面向，強調年底一戰是為家鄉而戰，將接好楊文科8年執政棒子，帶領新竹縣加速前進。

一行人先在縣黨部集結，由鄭麗文為徐欣瑩披上勝選彩帶並陪同步行至選委會，象徵從楊文科8年執政基礎出發，力拚新竹縣下一個黃金10年。楊文科肯定徐欣瑩提出雙AI願景、稱讚徐欣瑩是理工背景對智慧科技發展有深入研究，新竹縣在推動AI 政策也常常跟她請益。

提到竹北藍白合，楊也說「這個就是我們選戰的策略，最後竹北市長不是邱臣遠當選，就是吳旭智當選，藍白就是好朋友」，並肯定鄭麗文提到的「藍綠對決、藍白合作」，藍綠對決是國民黨對民進黨，要集結國民黨跟民進黨來拚，「以大局為重，縣長選舉給徐欣瑩、市長選舉投吳旭智」，一定有信心來打贏這個選戰。

徐欣瑩致詞感謝支持者不畏政治的風風雨雨，堅定地來到這裡鼓勵她，展現團結一心的力量。她也提到楊文科縣長打下了非常厚實的根基，所以希望站在巨人肩膀上，以最強的執行力無縫接軌地接棒。

徐欣瑩也語帶哽咽提到，她是來自教育的家庭，她父親88歲、母親85歲，「但父母沒有傳給我金山銀山」，只傳給她3件事：清白做人、認真做事，有能力就要幫助別人，有機會就要奉獻國家社會。「父母親傳承給我的是廉能的風骨，而不是百億的包袱」。

徐欣瑩提出「雙AI」政策，以科技AI與溫暖有愛的AI，打造科技與客家文化首都，並從交通、教育、生活、觀光、科技、福利六大面向推動發展；同時依各鄉鎮市特色，推動竹北升級、竹東升格，均衡東西區發展，並強化山區道路、防災、醫療與教育。

徐欣瑩致詞感謝支持者不畏政治的風風雨雨，堅定地來到這裡鼓勵她，展現團結一心的力量。記者許正宏／攝影