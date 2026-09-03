快訊

佀廣洋競總悄掛牌 何時登記參選議員？本人回應了

醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

聽新聞
0:00 / 0:00

徐欣瑩今天登記 哽咽談：父母傳承的是廉能風骨、不是百億包袱

聯合報／ 記者許正宏郭政芬／新竹即時報導
徐欣瑩今天在國民黨主席鄭麗文、新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、立委林思銘及竹北市長候選人吳旭智等上百人陪同下完成登記，展現黨內團結。記者許正宏／攝影
徐欣瑩今天在國民黨主席鄭麗文、新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、立委林思銘及竹北市長候選人吳旭智等上百人陪同下完成登記，展現黨內團結。記者許正宏／攝影

國民黨新竹縣長候選人、立法委員徐欣瑩今天上午登記，她語帶哽咽提到，她是來自教育的家庭，「但父母沒有傳給我金山銀山」，只傳給她清白做人、認真做事與有能力就要幫助別人，有機會就要奉獻國家社會這三件事，因此她要大聲地跟大家說，「父母親傳承給我的是廉能的風骨，而不是百億的包袱」。

2026九合一選舉

徐欣瑩今天在國民黨主席鄭麗文、新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、立委林思銘及竹北市長候選人吳旭智等上百人陪同下完成登記，展現黨內團結。她提出交通、教育、生活、觀光、科技、福利6大面向，強調年底一戰是為家鄉而戰，將接好楊文科8年執政棒子，帶領新竹縣加速前進。

一行人先在縣黨部集結，由鄭麗文為徐欣瑩披上勝選彩帶並陪同步行至選委會，象徵從楊文科8年執政基礎出發，力拚新竹縣下一個黃金10年。楊文科肯定徐欣瑩提出雙AI願景、稱讚徐欣瑩是理工背景對智慧科技發展有深入研究，新竹縣在推動AI 政策也常常跟她請益。

提到竹北藍白合，楊也說「這個就是我們選戰的策略，最後竹北市長不是邱臣遠當選，就是吳旭智當選，藍白就是好朋友」，並肯定鄭麗文提到的「藍綠對決、藍白合作」，藍綠對決是國民黨對民進黨，要集結國民黨跟民進黨來拚，「以大局為重，縣長選舉給徐欣瑩、市長選舉投吳旭智」，一定有信心來打贏這個選戰。

徐欣瑩致詞感謝支持者不畏政治的風風雨雨，堅定地來到這裡鼓勵她，展現團結一心的力量。她也提到楊文科縣長打下了非常厚實的根基，所以希望站在巨人肩膀上，以最強的執行力無縫接軌地接棒。

徐欣瑩也語帶哽咽提到，她是來自教育的家庭，她父親88歲、母親85歲，「但父母沒有傳給我金山銀山」，只傳給她3件事：清白做人、認真做事，有能力就要幫助別人，有機會就要奉獻國家社會。「父母親傳承給我的是廉能的風骨，而不是百億的包袱」。

徐欣瑩提出「雙AI」政策，以科技AI與溫暖有愛的AI，打造科技與客家文化首都，並從交通、教育、生活、觀光、科技、福利六大面向推動發展；同時依各鄉鎮市特色，推動竹北升級、竹東升格，均衡東西區發展，並強化山區道路、防災、醫療與教育。

徐欣瑩致詞感謝支持者不畏政治的風風雨雨，堅定地來到這裡鼓勵她，展現團結一心的力量。記者許正宏／攝影
徐欣瑩致詞感謝支持者不畏政治的風風雨雨，堅定地來到這裡鼓勵她，展現團結一心的力量。記者許正宏／攝影

國民黨新竹縣長候選人、立法委員徐欣瑩今天上午登記，她語帶哽咽提到「父母親傳承給我的是廉能的風骨，而不是百億的包袱」。記者許正宏／攝影
國民黨新竹縣長候選人、立法委員徐欣瑩今天上午登記，她語帶哽咽提到「父母親傳承給我的是廉能的風骨，而不是百億的包袱」。記者許正宏／攝影

徐欣瑩 廉能 父母 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／鄭麗文陪徐欣瑩登記參選 一度口誤喊「藍白對決」

竹北藍白合作破局 雙方不退讓登記參選

竹市、嘉市選戰整合成功 黃國昌：藍白合堅不可破

藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

相關新聞

蔣萬安與議員參選人登記造勢 引孫運璿的話：非成不可、努力達成

台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢，蔣萬安致詞時，引用前行政院長孫運璿的話與議會黨團互勉，「做任何事情不要先講不行，而要想非成不可，然後克服一切困難，努力達成。」

金門縣長選戰震撼彈！楊鎮浯宣布不參選 李乾龍讚此舉「忠孝兩全」

原訂今天上午登記參選第9屆金門前縣長楊鎮浯今天上午10點在國民黨副主席兼秘書長李乾龍陪同下召開記者會，正式宣布放棄參選縣長，強調決定主要考量國民黨團結及台灣整體大局，另一方面也是因高齡9旬的父親再三叮囑「絕對不可以脫黨」，最終選擇留在黨內繼續為金門打拚。李乾龍則大讚此舉「忠孝兩全」，強調未來國民黨仍會借重楊鎮浯的長才。

鄭麗文竹縣致詞口誤喊「藍白對決」 台下傻眼急喊「講錯了」

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天完成登記，面對黨內初選過程的競爭與風波，黨主席鄭麗文表示，從今天9月3日完成登記開始，要放下過去恩怨，選戰正式進入「藍綠對決」，更強調藍白不僅要合作，在野也要大團結，凝聚各方力量。

魏平政登記選縣長 王惠美沒現身改赴秋祭國殤大典

國民黨彰化縣長參選人魏平政今天完成縣長參選登記，原本黨內期待與彰化縣長王惠美同框的畫面落空，王惠美並未陪同登記，而是同步前往彰化市忠烈祠、國軍彰化忠靈塔及彰化軍人忠靈祠，參與秋祭國殤大典，魏平政與王惠美今天各自出席不同場合。

影／陪同柯志恩登記參選高雄市長 王金平：柯比4年前更加成熟

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天上午前往高雄市選舉委員會完成登記，與多名同黨市議員參選人結伴現身，現場旗幟飄揚、支持者加油聲不斷，氣氛熱烈。代表民眾黨參選三民區市議員的林于凱也特別到場獻花給柯志恩，象徵「藍白合」，立法院前院長王金平則親自陪同登記，讓現場聲勢更加受到矚目。

陳見賢今未登記參選 強調「不會因政治得失推翻承諾」

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天登記參選，展現藍營團結的氣勢，當時初選的競爭對手、新竹縣副縣長陳見賢曾被認為可能脫黨參選，影響到新竹縣選情。陳見賢今天在臉書上回應「不論我心中有多少遺憾，不論鄉親有多少聲音勸我再走一步，我都不會為了自己的政治得失，推翻曾經親口許下的承諾。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。