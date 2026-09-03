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花蓮縣長選舉第4人參戰 軍人出身曾想選總統登記完秒陳情
花蓮縣長選舉今天相當熱鬧，除了游淑貞、張峻、魏嘉賢3人都在今天登記，近中午時又出現第4人，黃埔中校退伍、具原住民血統的羅佩秦獲台灣工黨等第3勢力推薦，今天完成登記。
2026九合一選舉
羅佩秦有卑南族、魯凱族血流，是黃埔中校退伍，10多年前曾登記參選總統，但因未繳1500萬元保證金，遭中選會宣布資格不符。
他今天在花蓮縣選委會登記參選縣長，登記完成馬上遞陳情書，抗議縣選委會竟然對於他的陸軍官校正期班畢業證書有疑義。
縣選委會說明，昨天參選人前來預檢，因畢業證書已有一段時間，校名也更名過，才表示會向中央選委會確認，並非拒絕，經中選會確認後，今天也依規定受理登記。
羅佩秦說，他久居高雄，原本打算參選高雄市長，去年花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖洪災，他到光復以自身法律專長擔任「法務超人」，幫助災民，看到災民的需求，決定參選花蓮縣長，今年4月將戶籍遷到花蓮，也是台灣工黨花蓮縣黨部主委。
軍人出身的羅佩秦，特意選今天93軍人節登記。他說，花蓮災後百業蕭條，他的主要政見就是發消費券，帶動地方經濟。
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