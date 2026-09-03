影／被控職場暴力丟手機…温世政露面致歉 還原現場曝辛酸

民進黨南投縣長候選人温世政遭前助理指控職場暴力，向她丟手機。温世政今公開露面再次致歉，也還原當時狀況，指他受命承擔南投縣選情，當時開會卻連13鄉鎮市長都找不齊，反觀對手軍容壯盛，好整以暇，壓力十分大，情緒一時沒控制好，但他不該把困境和壓力，轉嫁到助理身上，沒有藉口再次鄭重的向她道歉。

「真的感到很抱歉，沒有任何藉口。」他還原當時狀況，當下是在進行選務會議，通盤檢討草屯選情，有非常多人在，只是不論是當時或到現在，民進黨在南投13鄉鎮市長候選人仍沒找齊，反觀對手軍容壯盛，好整以暇，因此開會氣氛很凝重。

由於，對手在每個鄉鎮市都準備好了，對比民進黨狀況，實力相當懸殊，而南投的選戰壓力十分大，他是母雞受命承擔南投縣選情，不僅是自身選情，13鄉鎮市長也要扛，他也還在持續努力要拚到最後一刻，要把隊友找齊，並且整隊好。

正因為面對民進黨在南投的選舉困境，壓力真的很大，情緒一時沒有控制好，無論如何，他不該把這個困境和壓力，轉嫁影響到助理的壓力上，這部分沒有藉口，因此再次鄭重的向她道歉，也謝謝她跟網友留言互動時仍表示會繼續支持他。

温世政提到，前助理昨天在網路發文後，仍有表示還是會繼續支持他，主要是透過這件事提醒他要做好情緒控管，這也是身為縣長候選人該做到的事情，之後他一定會做好情緒控管，將自己鍛鍊得更堅強來承受壓力，也盼民眾能多多鼓勵他。