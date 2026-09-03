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竹北藍白合破局！邱臣遠今登記 談選戰回歸市民期待、政策較勁

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
邱臣遠在競選團隊總幹事翟本喬、竹北市東區縣議員參選人游雅婷、新竹縣新豐鄉議員參選人徐勝凌、竹北市第一選區市民代表參選人林瑞德等陪同下登記。記者郭政芬／攝影
邱臣遠在競選團隊總幹事翟本喬、竹北市東區縣議員參選人游雅婷、新竹縣新豐鄉議員參選人徐勝凌、竹北市第一選區市民代表參選人林瑞德等陪同下登記。記者郭政芬／攝影

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天登記參選，對於國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩喊話「要繼續整合，努力到最後一刻」，他回應藍白整合既然已發展到這一步，各候選人都將登記參選，接下來選戰主軸應回到候選人及政策論述，希望選戰回歸市民期待，以及未來市政擘畫與政策的較勁。

2026九合一選舉

邱臣遠在競選團隊總幹事翟本喬、竹北市東區縣議員參選人游雅婷、新竹縣新豐鄉議員參選人徐勝凌、竹北市第一選區市民代表參選人林瑞德等陪同下登記，現場支持者齊聲高喊「竹北邱臣遠，幸福真永遠」，展現團結勝選氣勢。

媒體聯訪時詢問邱臣遠，對於徐欣瑩喊話「要繼續整合，努力到最後一刻」，對此，邱臣遠回應，藍白整合事情已發展到這一步，候選人都要登記參選，選戰主軸要回到候選人和政策論述上，政黨的協調有階段性結合，各自對支持者說服、溝通，希望接下來選戰回歸到市民的期待，以及市長未來的市政的擘畫、政策面的較勁。

他說，希望不管後續效應如何，希望能控制在新竹縣的部分，在野合作是全體人民的期待，對於地方選舉來說，政治除了誠信之外，良善治理也是底線，善良的人來去做市政、服務竹北市民，這是最重要的核心價值。

邱臣遠表示，自5月20日獲民眾黨徵召後，團隊走遍竹北31里、深入基層，掌握市民生活需求。今天完成登記，宣告選戰正式起跑，他也提出「1314育兒生育津貼神隊友方案」及「1268長者幸福方案」，並推動東西區資源均衡與商圈升級，打造全齡宜居的幸福城市。

邱臣遠強調，自己具備從中央到地方的完整歷練，曾任立法院多個委員會召委及黨團總召，也曾任新竹市副市長、代理市長，熟悉跨部會協調與中央預算爭取，將以專業行政與執行力為竹北開創新局。

邱臣遠最後喊話，面對瞬息萬變的政治環境與挑戰，團隊始終秉持「心存善念、盡力而為」的信念。他會帶領團隊全員萬眾一心、全力以赴，用最扎實的政見與最強大的行政能量，在年底選戰中贏得勝選，為竹北市民爭取最大福祉。

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天登記參選，強調希望選戰回歸市民期待，以及未來市政擘畫與政策的較勁。記者郭政芬／攝影
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天登記參選，強調希望選戰回歸市民期待，以及未來市政擘畫與政策的較勁。記者郭政芬／攝影

邱臣遠 藍白合 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉 藍白

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