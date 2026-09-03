魏嘉賢登記參選花蓮縣長走溫馨風 主打未來存摺「接住花蓮人每一步」

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢今天由妻女、家人陪同登記參選縣長，主打「人生存摺」政見，提供安心生養金、青年圓夢金、未來教育金等，他說，「普發發一次、存摺存一生」，他端出上百項政見，要接住花蓮人的每一步，讓花蓮大步向前。

不像游淑貞由傅崐萁、徐榛蔚陪同，張峻有綠營、罷團相挺，魏嘉賢今天由生命中最重要的人，父親魏東河、妻子、兩個女兒及狗兒子，以及支持者相伴登記，場面溫馨。

他說，這場選舉他的資源最少，但準備最多，他從縣議員做起，擔任兩屆花蓮市長，這次參選縣長，歷次民調他的好感度、適任度都是第一。

魏嘉賢訴求「開創新局，讓花蓮大步向前」，他說，這次參選準備充足，整理逾百大政見，分成「人生、安全、交通、觀光、智慧」等面向。尤其在財劃法修正後，花蓮統籌分配款增加非常多，他當選後將推出「未來存摺」政策，陪花蓮人走一輩子。

他說明，「未來存摺」專屬每個花蓮人，讓花蓮人的每一步，都有人支援，從出生、求學、就業、成家、照顧、健康到安心養老，12本存摺「接住每一步」，要讓花蓮人開心、健康的留在花蓮、消費也留在花蓮，讓花蓮經濟跟著動起來。

連同魏嘉賢在內，花蓮縣長選舉已有3人登記，都出身藍營。魏嘉賢認為，選舉就應該把牛肉、政見端出來，過去花蓮市長任內，他推動市政有創意、有可行性，行政能力有目共睹，是3名參選人中經驗最豐富、參選次數最多，也最了解鄉親需求。

曾是國民黨員的魏嘉賢說，謝謝過去國民黨的栽培，他一直把國民黨教的做事情方式放在心裡面，出來參選並非要打破鄉親過去對國民黨的信仰，只是希望花蓮能夠留下會做事的人，不論哪個陣營，希望一起努力讓花蓮大步向前。

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢今天由家人陪同，登記參選花蓮縣長。記者王燕華／攝影