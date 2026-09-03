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蔣萬安「藍白合」造勢不只一場？戴錫欽：會斟酌實際狀況

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長議長戴錫欽上午參加國民黨「台北隊集合」議員參選人聯合登記造勢受訪。記者楊正海／攝影
台北市長議長戴錫欽上午參加國民黨「台北隊集合」議員參選人聯合登記造勢受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安、議長戴錫欽上午參加國民黨「台北隊集合」議員參選人聯合登記造勢。針對「藍白合」，蔣萬安只能替民眾黨站台一次？戴錫欽受訪說，站在議員的立場，當然是希望「次數愈少愈好」，但提出邀請不只一場聯合造勢，市長也會斟酌實際的狀況。

2026九合一選舉

對於下周蔣萬安將參加民眾黨聯合造勢，蔣萬安上午受訪也表示，今天是陪同所有國民黨籍的議員以及議員參選人一起登記，至於和民眾黨「我們的目標就是藍白席次最大化」兄弟齊登山，兄弟齊努力，一起攜手，為市政以及市民打拚。

至於竹北藍白合破局，是否衝擊台北市選情？戴錫欽指出，也要誠摯拜託所有民眾黨的支持者，能夠繼續在台北市支持蔣萬安，台北市雖然說對於蔣萬安在民眾黨站台，做出了一些限制，誠摯地希望民眾黨的朋友能夠體諒，兄弟登山各自努力，還是希望藍白都能夠把席次極大化。

對於選戰的布局，戴錫欽指出，除了市長幫民眾黨的聯合造勢站台，黨部現在正在規畫12個區蔣萬安市長後援會的成立，另外還有包括各個不同的後援會，包括婦女、青年、客家、新住民等，都有陸續安排時間。

戴錫欽表示，現在剩下80幾天，其實非常緊湊，再加上蔣萬安市長也要到外縣市，包括去幫「川伯」在新北站台，所以除了選前之夜的一個全國的聯合造勢活動之外，目前還在審慎評估會不會有其他的一個台北市整體的造勢活動。

至於採全區配票，也希望所有國民黨的支持者，如果已有特定的支持對象，繼續支持；如果沒有特定的支持對象，就按照國民黨的配票，希望大家身分證尾數，或者是出生月分來進行投票，務必把票能夠平均，把席次極大化。

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