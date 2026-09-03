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影／鄭麗文陪徐欣瑩登記參選 一度口誤喊「藍白對決」

攝影中心／ 記者許正宏／新竹即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）今天南下新竹，陪同新竹縣長參選人徐欣瑩（左）、竹北市長參選人吳旭智（右）前往新竹縣選委會登記參選。記者許正宏／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）今天南下新竹，陪同新竹縣長參選人徐欣瑩（左）、竹北市長參選人吳旭智（右）前往新竹縣選委會登記參選。記者許正宏／攝影

國民黨主席鄭麗文今天南下新竹，陪同新竹縣長參選人徐欣瑩、竹北市長參選人吳旭智前往選委會登記參選，沒想到狀況不斷，鄭麗文致詞時口誤高喊「藍白對決」，台上助選團面面相覷，被台下民眾高聲糾正後才改口團結，隨後邀請到前縣長范振宗致詞，然而范振宗卻突然當著鄭麗文的面表示：「藍白不合，戰略錯誤，你喊破喉嚨也沒票」、「如果新竹縣選不好，妳責無旁貸，唯妳是問，最大戰犯就是妳」。

2026九合一選舉

竹北市長選戰藍白合作破局，國民黨竹北市長參選人吳旭智、民眾黨竹北市長參選人邱臣遠皆前往登記參選；今天國民黨主席鄭麗文親赴新竹，陪同徐欣瑩、吳旭智前往選委會登記，登記完成後鄭麗文發表演說，表示要放下過去的恩怨，因為選戰正式進入「藍白對決」。講完後遭台下民眾糾正，她則改口喊「講錯了，大家很緊張」、「藍白合作、藍綠對決」，藍白一定要合作，在野一定要大團結，要團結每一個力量、團結每一份正義、公理、善意、善良的力量、結合愛台灣和中華民國的力量。

隨後前縣長范振宗致詞，他當著鄭麗文的面，批評「藍白不合，戰術再好沒有用，戰略錯誤，你喊破喉嚨也沒票」，更指著鄭麗文表示「責無旁貸，就是你要負責任，如果選贏，妳很厲害，如果選不贏，唯妳是問，最大的戰犯就是妳」。

國民黨主席鄭麗文（左二）今天南下新竹，陪同新竹縣長參選人徐欣瑩（中）、竹北市長參選人吳旭智（右二）前往新竹縣選委會登記參選。記者許正宏／攝影
國民黨主席鄭麗文（左二）今天南下新竹，陪同新竹縣長參選人徐欣瑩（中）、竹北市長參選人吳旭智（右二）前往新竹縣選委會登記參選。記者許正宏／攝影

國民黨主席鄭麗文（左）今天南下新竹，陪同新竹縣長參選人徐欣瑩登記參選，前縣長范振宗（右）致詞時表示「如果新竹縣選不好，妳責無旁貸，唯妳是問，最大戰犯就是妳」，鄭麗文也拍著胸脯表示我負責。記者許正宏／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）今天南下新竹，陪同新竹縣長參選人徐欣瑩登記參選，前縣長范振宗（右）致詞時表示「如果新竹縣選不好，妳責無旁貸，唯妳是問，最大戰犯就是妳」，鄭麗文也拍著胸脯表示我負責。記者許正宏／攝影

鄭麗文 徐欣瑩 藍白 2026九合一選舉 新竹縣選舉 范振宗

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