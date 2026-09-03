家後恐成家變？李艷秋評點藍綠選戰內憂：國民黨缺一個蔡英文

年底九合一選舉逐漸升溫，資深媒體人李艷秋在臉書粉專「李艷秋的新聞夜總會」發文，以「家後or家變」為題，從民進黨前總統蔡英文投入地方選戰，及國民黨主席鄭麗文面臨黨內協調的問題切入，分析藍綠政黨的選戰布局。她認為，兩黨目前都面臨黨中央與地方選將之間的磨合與挑戰。

李艷秋先將焦點放在民進黨，她指出，蔡英文近期投入台東、新北、基隆等地選舉，擔任競選主委，賴清德則稱這是與蔡英文及黨內協調後的「分工」。不過，李艷秋不認同此說法，認為蔡英文重新投入地方選戰，可能反映民進黨現任領導與選情面臨壓力。

她進一步提出多種可能，包括蔡英文是否會向賴清德回報選情，並遵守黨主席命令，是否可能在資源與人力上直接協助候選人，完全繞過黨中央，成為另一顆太陽，或另一個黨中央；且蔡英文是以救世主的姿態現身選舉，一旦候選人勝選或落敗，兩人的政治角色可能會產生不同解讀，「贏了算她的，輸了是賴清德的，刀切豆腐兩面光，可憐的賴清德會氣到內傷。」

李艷秋更認為，隨著蔡英文正式投入選舉，她未來可能從部分縣市擴大到全台站台，成為候選人爭相邀請的「人氣王」，簡單來說，「就是告訴賴清德，你差我太多，她必須出馬救黨」，並形容「蔡英文已經登場，不會輕易退場」，最後更以「沒事真的不要惹前任」、「賴主席保重，不要氣壞身體」等語，評論兩人之間可能出現的政治角力。

至於國民黨方面，李艷秋則將問題指向黨主席鄭麗文。她認為，目前選情穩的區域是選將靠自己打天下，選情不穩的選區，是因為黨主席無能處理協調，若選後成績不理想，鄭主席會立刻面臨下不下台的問題。

針對年底選情，李艷秋認為，國民黨目前在嘉義市、彰化縣、新竹縣等地都面臨不同程度的挑戰，新北市藍綠競爭激烈，宜蘭也將是一場硬仗，要保住現有的版圖是極大的挑戰。

她並點出竹北市長選舉藍白合作破局，以及鄭麗文承認「她無法處理」等情況，認為黃國昌、柯文哲方面對國民黨的批評，可能讓竹北破局效應進一步外溢，甚至影響到2028年的總統大選。

此外，李艷秋也提及鄭麗文面對台中市長初選提名、黨內人士對韓國瑜的批評，以及馬英九相關爭議等問題，認為鄭麗文在部分黨內事件中的處理方式，都可能減損其投入地方選戰輔選的效果。

李艷秋最後建議，鄭麗文現階段應把聚光燈交給地方候選人，將自己「極小化」，甚至隱身都無妨，因為頻繁上節目或召開記者會，未必有助於地方候選人勝選。

她並以一句「說實話，國民黨內缺一個蔡英文」作結，認為國民黨內似乎缺少一名能夠在關鍵選區提供整合與助選效應的政治人物。