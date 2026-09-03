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邱建富完成彰化縣長登記 帶鸚鵡諷藍綠「我喊什麼就跟著喊」
無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天上午在百位鄉親及108歲人瑞陪同下，前往彰化縣選舉委員會完成縣長參選登記，確定投入選戰，也粉碎近期外界「退選」傳聞。邱建富現場還帶來2隻鸚鵡布偶，諷刺藍綠兩位競爭對手陸續跟進他的政見，「我喊什麼，他們就跟著喊什麼，就像鸚鵡一樣！」
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陪同邱建富登記的包括埤頭鄉民代表會副主席陳國雄、埔鹽鄉民代表會主席施春貴、彰化市里長聯誼會總會長吳秋仁，以及民眾黨彰化市北區代表參選人董立凱等人。
邱建富表示，2隻鸚鵡分別代表兩位競爭對手，自己近期提出的政見，藍綠候選人也陸續提出類似主張。他說，自己早在去年12月就提出65歲以上長輩健保免費，希望減輕長輩及家庭負擔，沒想到如今相關主張也陸續被提出。
邱建富表示，接下來將持續走遍彰化各鄉鎮，接受鄉親檢驗，並用行動證明自己不是來喊口號，而是希望真正為彰化拚一次。
對於接下來的選戰，邱建富也向藍綠兩位候選人下戰帖，強調縣長選舉應該比的是政策、能力與執行經驗，3位候選人可以把政見一項一項攤開來談，讓彰化鄉親自己判斷，誰是真的有規劃、誰真的做得到。
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