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南市最年輕議員蔡宗豪升格奶爸 選這時間登記拚連任「放閃」太太

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員蔡宗豪任內升格「奶爸」，今天登記連任。圖／蔡宗豪提供
國民黨台南市議員蔡宗豪任內升格「奶爸」，今天登記連任。圖／蔡宗豪提供

國民黨台南市議員蔡宗豪任內升格「奶爸」，今天上午8時完成參選登記尋求連任，蔡宗豪說，有孩子之後才真正體會到「媽媽」這兩個字背後有多沉重的重量，半夜起來餵奶、隨時待命照顧發燒的孩子、犧牲自己的睡眠與生活步調，這些辛苦往往被視為理所當然。「今天太太在家帶孩子，我才能安心站在這裡登記參選，這份辛勞我一直記在心裡。」

2026九合一選舉

蔡宗豪表示，這次登記選在早上8點，是刻意的安排。「3」與「8」呼應今天9月3日的日期，也暗合38婦女節的數字意涵。

蔡宗豪說，選擇這個時間點登記，就是想藉這個小小的儀式，向自己的太太，也向台南所有默默付出的媽媽們，致上最誠摯的感謝與敬意。他也承諾，未來若能繼續在議會為市民服務，會更加重視女性權益與育兒支持政策，讓台南成為對媽媽更友善的城市。

蔡宗豪表示，過去4年是他學習服務、貼近民意、改變台南的起點，而這份基礎來自於許多前輩的指導以及每一位鄉親不離不棄的支持。「沒有大家的力挺，就沒有今天的蔡宗豪。」這一路走來受到太多人的照顧與提攜，心中滿是感謝，接下來會用更扎實的問政表現，回報鄉親這份信任。

蔡宗豪提出「好政十箭 台南升級」，涵蓋交通、治水、育兒、青年與弱勢照顧等面向：改善事故熱點、補足人行空間的「行人路權升級」；加速通學步道、推動全齡共融公園的「通學安全整備」；串聯四大交通節點、優化公車與共享運具的「公共運輸整合」。

蔡宗豪也將努力改善易淹水路段、建立進度追蹤機制的「治水韌性強化」；推動孕婦乘車補助、完善公托公幼的「孕產育兒支持」；引入青創招商、活絡老城區的「站前商圈再生」；放寬補助門檻的「老舊機車汰換」；提升復康巴士與早療資源的「弱勢服務擴充」；推動敬老卡升級的「敬老福利整合」；以及主張成立青年局、獨立預算整合青年政策的「青年治理專責」。

國民黨台南市議員蔡宗豪任內升格「奶爸」，今天登記連任。圖／蔡宗豪提供
國民黨台南市議員蔡宗豪任內升格「奶爸」，今天登記連任。圖／蔡宗豪提供

國民黨台南市議員蔡宗豪任內升格「奶爸」，今天登記連任。圖／蔡宗豪提供
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2026九合一選舉 台南市選舉 議員 蔡宗豪

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