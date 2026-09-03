任內完成大巨蛋 李四川：用實際工程經驗創造南巨蛋城、北科學城

國民黨新北市長參選人李四川昨上廣播節目承諾，若當選會在8年內蓋好樹林大巨蛋，蘇巧慧則說樹林是她的選區，會在任期內將大巨蛋完工。李四川表示曾在3年半完成台北小巨蛋，一定會在8年內完成樹林大巨蛋，創造南有巨蛋城、北有科學城。

李四川今天上午至泰山區貝拉沛思棒球學校參訪並發布體育政策，關於李四川昨天上廣播節目時承諾，如果當選會在8年內蓋好樹林大巨蛋，媒體詢問李四川樹林大巨蛋會不會成為主要的競選牌，會如何來實踐？

李四川表示，在台北市副市長任內興建過台北小巨蛋，3年半將它完成，也在1年內讓大巨蛋能夠打球、1年半後就辦演唱會，所以有實際的經驗，因此對於市長侯友宜交下來的樹林大巨蛋，一定會在兩任的任期、8年內把它完成，創造「南有巨蛋城、北有科學城」。

另外民進黨新北市長候選人蘇巧慧也承諾會在任內將大巨蛋完工，媒體詢問李四川之前處理台北大巨蛋時，光復南路就走了70多趟，這次樹林大巨蛋要走幾趟？李四川說，自己的選區是新北29區，重點不是走訪幾趟，最重要是把工程完成，會用在台北市當時的經驗，將能夠精進的部分盡速完成樹林大巨蛋。