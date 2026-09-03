快訊

佀廣洋競總悄掛牌 何時登記參選議員？本人回應了

醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

聽新聞
0:00 / 0:00

任內完成大巨蛋 李四川：用實際工程經驗創造南巨蛋城、北科學城

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川(右)昨天接受專訪暢談新北大巨蛋，強調 「給我兩任市長任期一定能蓋好」。圖／翻攝畫面
國民黨新北市長參選人李四川(右)昨天接受專訪暢談新北大巨蛋，強調 「給我兩任市長任期一定能蓋好」。圖／翻攝畫面

國民黨新北市長參選人李四川昨上廣播節目承諾，若當選會在8年內蓋好樹林大巨蛋，蘇巧慧則說樹林是她的選區，會在任期內將大巨蛋完工。李四川表示曾在3年半完成台北小巨蛋，一定會在8年內完成樹林大巨蛋，創造南有巨蛋城、北有科學城。

2026九合一選舉

李四川今天上午至泰山區貝拉沛思棒球學校參訪並發布體育政策，關於李四川昨天上廣播節目時承諾，如果當選會在8年內蓋好樹林大巨蛋，媒體詢問李四川樹林大巨蛋會不會成為主要的競選牌，會如何來實踐？

李四川表示，在台北市副市長任內興建過台北小巨蛋，3年半將它完成，也在1年內讓大巨蛋能夠打球、1年半後就辦演唱會，所以有實際的經驗，因此對於市長侯友宜交下來的樹林大巨蛋，一定會在兩任的任期、8年內把它完成，創造「南有巨蛋城、北有科學城」。

另外民進黨新北市長候選人蘇巧慧也承諾會在任內將大巨蛋完工，媒體詢問李四川之前處理台北大巨蛋時，光復南路就走了70多趟，這次樹林大巨蛋要走幾趟？李四川說，自己的選區是新北29區，重點不是走訪幾趟，最重要是把工程完成，會用在台北市當時的經驗，將能夠精進的部分盡速完成樹林大巨蛋。

李四川承諾一定會在8年內完成新北大巨蛋，創造南有巨蛋城、北有科學城。記者黃子騰／攝影
李四川承諾一定會在8年內完成新北大巨蛋，創造南有巨蛋城、北有科學城。記者黃子騰／攝影

科學 李四川 大巨蛋 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／發表運動城市2.0政策 李四川：兩任8年時間完成樹林大巨蛋

最後一次總質詢掛心這些建設 侯友宜：要交給一定會做到的人

205兵工廠蓋大巨蛋？議員曝土地成本破百億 林欽榮：下任市長決定

影／李四川參加李翁月娥三重座談會 會場內折返跑94趟「將近2公里」

相關新聞

蔣萬安與議員參選人登記造勢 引孫運璿的話：非成不可、努力達成

台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢，蔣萬安致詞時，引用前行政院長孫運璿的話與議會黨團互勉，「做任何事情不要先講不行，而要想非成不可，然後克服一切困難，努力達成。」

金門縣長選戰震撼彈！楊鎮浯宣布不參選 李乾龍讚此舉「忠孝兩全」

原訂今天上午登記參選第9屆金門前縣長楊鎮浯今天上午10點在國民黨副主席兼秘書長李乾龍陪同下召開記者會，正式宣布放棄參選縣長，強調決定主要考量國民黨團結及台灣整體大局，另一方面也是因高齡9旬的父親再三叮囑「絕對不可以脫黨」，最終選擇留在黨內繼續為金門打拚。李乾龍則大讚此舉「忠孝兩全」，強調未來國民黨仍會借重楊鎮浯的長才。

鄭麗文竹縣致詞口誤喊「藍白對決」 台下傻眼急喊「講錯了」

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天完成登記，面對黨內初選過程的競爭與風波，黨主席鄭麗文表示，從今天9月3日完成登記開始，要放下過去恩怨，選戰正式進入「藍綠對決」，更強調藍白不僅要合作，在野也要大團結，凝聚各方力量。

魏平政登記選縣長 王惠美沒現身改赴秋祭國殤大典

國民黨彰化縣長參選人魏平政今天完成縣長參選登記，原本黨內期待與彰化縣長王惠美同框的畫面落空，王惠美並未陪同登記，而是同步前往彰化市忠烈祠、國軍彰化忠靈塔及彰化軍人忠靈祠，參與秋祭國殤大典，魏平政與王惠美今天各自出席不同場合。

影／陪同柯志恩登記參選高雄市長 王金平：柯比4年前更加成熟

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天上午前往高雄市選舉委員會完成登記，與多名同黨市議員參選人結伴現身，現場旗幟飄揚、支持者加油聲不斷，氣氛熱烈。代表民眾黨參選三民區市議員的林于凱也特別到場獻花給柯志恩，象徵「藍白合」，立法院前院長王金平則親自陪同登記，讓現場聲勢更加受到矚目。

陳見賢今未登記參選 強調「不會因政治得失推翻承諾」

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天登記參選，展現藍營團結的氣勢，當時初選的競爭對手、新竹縣副縣長陳見賢曾被認為可能脫黨參選，影響到新竹縣選情。陳見賢今天在臉書上回應「不論我心中有多少遺憾，不論鄉親有多少聲音勸我再走一步，我都不會為了自己的政治得失，推翻曾經親口許下的承諾。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。