蔣萬安與議員參選人登記造勢 引孫運璿的話：非成不可、努力達成

台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢，蔣萬安致詞時，引用前行政院長孫運璿的話與議會黨團互勉，「做任何事情不要先講不行，而要想非成不可，然後克服一切困難，努力達成。」

蔣萬安上午陪同國民黨籍議員以及議員參選人參加登記，細數過去4年的政績，「台北隊」因為有現場優秀的議員堅定的力挺，支持、才能推動各項的建設。

蔣萬安強調，因為有大家，「中央不做的，台北市來做」。市府勇敢開路，化不可能為可能，中央不願意做「生生喝鮮奶」台北市來做。北市率先全國之先，克服一切困難，讓我們的孩子每一周免費兌換鮮奶，今年更擴大到國中生，而引領了全國各縣市跟進。

另外，蔣萬安說，市府推出的幸福住宅，給育兒家庭優先入住社會住宅；推出育兒家庭減工時不減薪，得到各界的肯定，中央也願意跟進響應，帶領全國一起做，台北持續成為領頭羊，就是勇敢開路，克服困難。

蔣萬安表示，台北隊為所有市民朋友奮鬥打拚的腳步不會停下來，台北隊會持續地努力，也擘劃未來，持續打造台北市的科技廊帶，從南軟、內科到北士科。

他說，台北市不斷進步，得到國內外的肯定，今年遠見天下全國各縣市競爭力評比，台北市六都之冠。更在遠見的評比當中，創下調查有史以來，台北市的最好成績。北市更獲得有全球城市評比諾貝爾獎之稱的「李光耀世界城市獎特別獎」的殊榮，這些都是現場優秀的國民黨議會黨團所有的成員，以及國民黨優秀的候選人一起全力的支持，才有今天如此的成績。