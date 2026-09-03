影／發表運動城市2.0政策 李四川：兩任8年時間完成樹林大巨蛋

國民黨新北市長參選人李四川上午在泰山區的棒球學校發表個人運動城市2.0政策，李四川提到會追隨新北市長侯友宜政策外，並提出自身經驗，曾在任內完成了台北小巨蛋的建設，並在一年內讓大巨蛋能打棒球、一年半能辦演唱會。將會用在台北市的經驗，在兩任、八年時間去完成樹林大巨蛋，創造南有巨蛋城、北有科學城的榮景。

李四川日前在廣播節目上專訪表示若當選，兩任內蓋好樹林大巨蛋，上午在回應媒體時再度回應，表示個人的選區是新北市29區，不管是樹林或其他的區域都是。李四川曾經手台北小巨蛋，3年半把它完成；也讓大巨蛋在一年內能夠打球、1年半後就辦演唱會，所以個人有實際的經驗，更有把握在新北，有關侯友宜市長交接下來樹林大巨蛋的部分，將會在兩任的任期、8年內把它完成，創造「南有巨蛋城、北有科學城」榮景。

對於雙北合作部分，李四川表示會跟蔣萬安繼續研討兩市合作政策，包括個人提出來的「軌道建設123」及所有交通建設，還有像是大稻埕煙火，雙北往後能夠共同來舉辦。所以，未來新北市的市長李四川、台北市的市長蔣萬安，一定會共創未來雙北的共融、共好。

國民黨新北市長參選人李四川（中）上午在泰山區的棒球學校發表個人運動政策，與現場的棒球球員及出席人士合影。記者陳正興／攝影。

國民黨新北市長參選人李四川（後右五）上午在泰山區的棒球學校發表個人運動政策，與現場的棒球球員及出席人士合影。記者陳正興／攝影。