快訊

德國邦選舉生死鬥！主流政黨全力阻擋極右翼執政

藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

網炸鍋喊統戰！清大餐廳驚見「浙江衛視」畫面 校方澄清了

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡易餘登記拚嘉義縣長 翁章梁跑步遞「接力棒」象徵縣政交棒

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
立委蔡易餘參選嘉義縣長，縣長翁章梁今天跑步將接力棒交給蔡易餘，象徵縣政交棒。記者黃于凡／攝影
立委蔡易餘參選嘉義縣長，縣長翁章梁今天跑步將接力棒交給蔡易餘，象徵縣政交棒。記者黃于凡／攝影

立委蔡易餘參選嘉義縣長，今早10時至嘉義縣選舉委員會登記，號召「活力團隊」成員集結，從縣府社會局出發，由縣長翁章梁跑步遞交「接力棒」給蔡易餘，象徵縣政交棒，團隊一起走進選委會完成登記，在門口高喊「選縣長、挺易餘，活力團隊、一定贏」。

2026九合一選舉

蔡易餘競選團隊集結300人，雲嘉南總督導陳明文、信賴之友會後援會會長林秋桂、後援會總會長陳澤嘉，顧問團總團長賴進發、競選總部主委翁章梁、競選總部發言人杜思瑋、民進黨嘉義縣黨部主委何嘉恆、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人到場助選，陪同完成登記。

蔡易餘表示，嘉義是農工科技大縣，他將持續推動無人機產業發展，讓研發、測試、生產等環節在嘉義落地生根，以提升經濟活力，創造更多就業機會，希望藉此吸引嘉義在地人留下，吸引外地人才進駐，提升人口數和消費力，並進一步提升教育品質，以應對未來發展需求。

布袋鎮長蔡瑋傑、大林鎮長許有疆、水上鄉長林緗亭、鹿草鄉長嚴珮瑜、中埔鄉長李碧雲、番路鄉長蕭博勝、溪口鄉長孫維聰、梅山鄉長林俊謀、新港鄉長葉孟龍、六腳鄉長黃鉦凱、竹崎鄉長曾亮哲、阿里山鄉長高瑞芳、議長張明達、副議長陳怡岳、議員陳柏麟、江季珍、江志明、莊信宗、黃啟豪、林淑完、林秀琴、林岱杰、羅士洋、江佩曄、黃惠汝、黃榮俊、翁聰賢等人均到場。

梅山鄉長候選人吳福仁、民雄鄉長候選人陳琮貽、竹崎鄉長候選人陳宏吉、朴子市長候選人王如經、太保市長候選人呂慧瑜、鹿草鄉長候選人吳玉琴、義竹鄉長候選人翁雲、大埔鄉長候選人吳倚豪、議員候選人陳慶桐、何文華也到場拉抬聲勢，現場集結約300人氣勢團結。

立委蔡易餘參選嘉義縣長，今天到嘉義縣選舉委員會完成登記。記者黃于凡／攝影
立委蔡易餘參選嘉義縣長，今天到嘉義縣選舉委員會完成登記。記者黃于凡／攝影

立委蔡易餘參選嘉義縣長，今天到嘉義縣選舉委員會完成登記。記者黃于凡／攝影
立委蔡易餘參選嘉義縣長，今天到嘉義縣選舉委員會完成登記。記者黃于凡／攝影

蔡易餘 翁章梁 嘉義 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吳品叡登記拚嘉義縣長 200人助陣、5尊媽祖護駕

民進黨吳玉琴登記參選嘉義鹿草鄉長 無黨籍黃軒凱完成登記

嘉義朴子市長選舉競爭激烈 黃嫈珺、王如經今同日登記拚市長

力拚南投「13+1」 許淑華喊話：縣長、鄉鎮市長一起當選

相關新聞

藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

國民黨籍新竹縣長參選人徐欣瑩今天登記參選，黨主席鄭麗文、縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、范振宗等人陪同。近期竹北市長選舉藍白合破局引發輿論，范振宗今天在鄭麗文身旁致詞時，直接批評鄭麗文「戰略錯誤」，直言「你喊破喉嚨也沒有票」，更稱「如果打輸，最大的戰犯就是你」。

金門縣長選戰震撼彈！楊鎮浯宣布不參選 李乾龍讚此舉「忠孝兩全」

原訂今天上午登記參選第9屆金門前縣長楊鎮浯今天上午10點在國民黨副主席兼秘書長李乾龍陪同下召開記者會，正式宣布放棄參選縣長，強調決定主要考量國民黨團結及台灣整體大局，另一方面也是因高齡9旬的父親再三叮囑「絕對不可以脫黨」，最終選擇留在黨內繼續為金門打拚。李乾龍則大讚此舉「忠孝兩全」，強調未來國民黨仍會借重楊鎮浯的長才。

影／老公機車接送柯志恩登記參選高雄市長 王金平陪同提三期許

國民黨高雄市長參選人柯志恩今早由老公洪德成騎機車接送至鳳山行政中心，在眾多黨籍議員參選人簇擁下步行至選委會，並由立法院前院長王金平陪同登記參選高雄市長。王金平期許柯志恩要帶給高雄好空氣、加強品德教育及邁向國際化；柯志恩戴上拳擊手套，當眾擊破寫著「新潮流」的道具手板，象徵她要用「鐵拳」全力打倒民進黨對手賴瑞隆所代表的新潮流，拒絕派系壟斷高雄。

鄭麗文竹縣致詞口誤喊「藍白對決」 台下傻眼急喊「講錯了」

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天完成登記，面對黨內初選過程的競爭與風波，黨主席鄭麗文表示，從今天9月3日完成登記開始，要放下過去恩怨，選戰正式進入「藍綠對決」，更強調藍白不僅要合作，在野也要大團結，凝聚各方力量。

民調整體領先對手蘇巧慧 李四川：會繼續走遍29區用政見爭取支持

TVBS最新民調顯示國民黨新北市長參選人李四川整體領先對手蘇巧慧，但蘇在板橋土城及年輕人支持度領先。李四川表示所有的民調都會參考，會用政見爭取年輕族群及市民的支持，對於須加強的地方會繼續走遍29區，告訴市民未來要做什麼樣的工作。

蔣萬安陪同議員參選人登記造勢 引孫運璿的話：非成不可、努力達成

台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢，蔣萬安致詞時，引用前行政院長孫運璿的話與議會黨團互勉，「做任何事情不要先講不行，而要想非成不可，然後克服一切困難，努力達成。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。