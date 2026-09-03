蔡易餘登記拚嘉義縣長 翁章梁跑步遞「接力棒」象徵縣政交棒

立委蔡易餘參選嘉義縣長，今早10時至嘉義縣選舉委員會登記，號召「活力團隊」成員集結，從縣府社會局出發，由縣長翁章梁跑步遞交「接力棒」給蔡易餘，象徵縣政交棒，團隊一起走進選委會完成登記，在門口高喊「選縣長、挺易餘，活力團隊、一定贏」。

蔡易餘競選團隊集結300人，雲嘉南總督導陳明文、信賴之友會後援會會長林秋桂、後援會總會長陳澤嘉，顧問團總團長賴進發、競選總部主委翁章梁、競選總部發言人杜思瑋、民進黨嘉義縣黨部主委何嘉恆、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人到場助選，陪同完成登記。

蔡易餘表示，嘉義是農工科技大縣，他將持續推動無人機產業發展，讓研發、測試、生產等環節在嘉義落地生根，以提升經濟活力，創造更多就業機會，希望藉此吸引嘉義在地人留下，吸引外地人才進駐，提升人口數和消費力，並進一步提升教育品質，以應對未來發展需求。

布袋鎮長蔡瑋傑、大林鎮長許有疆、水上鄉長林緗亭、鹿草鄉長嚴珮瑜、中埔鄉長李碧雲、番路鄉長蕭博勝、溪口鄉長孫維聰、梅山鄉長林俊謀、新港鄉長葉孟龍、六腳鄉長黃鉦凱、竹崎鄉長曾亮哲、阿里山鄉長高瑞芳、議長張明達、副議長陳怡岳、議員陳柏麟、江季珍、江志明、莊信宗、黃啟豪、林淑完、林秀琴、林岱杰、羅士洋、江佩曄、黃惠汝、黃榮俊、翁聰賢等人均到場。

梅山鄉長候選人吳福仁、民雄鄉長候選人陳琮貽、竹崎鄉長候選人陳宏吉、朴子市長候選人王如經、太保市長候選人呂慧瑜、鹿草鄉長候選人吳玉琴、義竹鄉長候選人翁雲、大埔鄉長候選人吳倚豪、議員候選人陳慶桐、何文華也到場拉抬聲勢，現場集結約300人氣勢團結。

立委蔡易餘參選嘉義縣長，今天到嘉義縣選舉委員會完成登記。記者黃于凡／攝影