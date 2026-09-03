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民調整體領先對手蘇巧慧 李四川：會繼續走遍29區用政見爭取支持

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川表示會繼續走遍新北市29區，用政見爭取年輕人及市民支持。記者黃子騰／攝影
李四川表示會繼續走遍新北市29區，用政見爭取年輕人及市民支持。記者黃子騰／攝影

TVBS最新民調顯示國民黨新北市長參選人李四川整體領先對手蘇巧慧，但蘇在板橋土城及年輕人支持度領先。李四川表示所有的民調都會參考，會用政見爭取年輕族群及市民的支持，對於須加強的地方會繼續走遍29區，告訴市民未來要做什麼樣的工作。

2026九合一選舉

李四川今天上午赴泰山區貝思沛拉棒球學校參訪並提出體育政策，針對TVBS最新民調顯示，李四川整體領先民進黨參選人蘇巧慧，但蘇在板橋、土城及年輕族群占優勢，媒體詢問李四川會如何提升年輕人支持度，針對激烈選區有什麼選戰佈局？

李四川指出，所有的民調都會參考，尤其對於必須要加強的地方，包括青年、板橋、土城跟樹林等部分會來做加強。目前已提出20幾項政見，包括串聯AI高科技廊帶，讓年輕朋友能夠走向國際、走向高科技；包括好孕政策、校校有公托等政策，這些對於年輕族群往後結婚、生育及工作都有相當大的幫助，會繼續用政見來爭取年輕族群及市民朋友的支持，對於比較必須加強的地方會繼續走遍所有29區，告訴大家我未來要做什麼樣的工作。

另外對於民調顯示小草大概有7成4支持李四川選市長，李四川說自己跟民眾黨主席黃國昌每個月都有固定的聚會，溝通都是暢通的沒有任何阻礙。對於民眾黨在新北市所提出來的候選人，每次的活動絕對都通知他們來參與。李四川強調，藍白合在新北市，不管在選前或是選後都不會改變。

李四川 蘇巧慧 政見 2026九合一選舉 新北市選舉

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