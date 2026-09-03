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建築師後援會力挺 蘇巧慧提工程造價檢討、成立都更局加速更新

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「建築師後援會」，她表示，未來若當選，將成立都市更新局、增加專業人力與預算，並啟動「建築執照工程造價標準檢討」。圖／蘇巧慧競選總部提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「建築師後援會」，她表示，未來若當選，將成立都市更新局、增加專業人力與預算，並啟動「建築執照工程造價標準檢討」。圖／蘇巧慧競選總部提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「建築師後援會」，她表示，未來若當選，將成立都市更新局、增加專業人力與預算，並啟動「建築執照工程造價標準檢討」，同時導入AI數位協審，從提高行政層級、合理反映營建成本及加速審議等。

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今天現場多位建築界重量級人士到場力挺。蘇巧慧表示，新北市屋齡30年以上老宅數量已達94.8萬，面對龐大的都市更新需求，現行都市更新處在人力、預算及行政層級上都有提升空間。她提出提高層級、增加員額、單一窗口、加快進度四大方向，未來將成立專責都市更新局，整合民間專業團隊，提供個案諮詢與協助，降低建築師及相關產業的執業成本，加速都更案件推進。

蘇巧慧提出「項目明確、標準明確、時間明確」三大改革方向，將建築、設計、交通、估價及財務等專業事項合理分流，建立一致的檢核標準，並明確規範各審議單位辦理時程；同時推動審查資料數位化，引進AI協審及數據對照機制，減少重複人工與公文作業，讓案件進度透明可查。

建築師關切的工程造價與專業報酬，蘇巧慧指出，近年營建物價、人力成本快速增加，加上綠建築、耐震及各項審查要求更加複雜，建築師承擔的設計、監造與行政責任也持續增加，但現行建築執照工程造價標準未必能反映市場實際狀況。她承諾，未來上任後將盡速啟動工程造價標準檢討，並與建築師公會共同研議制度改革，合理反映營建成本及建築師專業價值。

蘇巧慧也主張，都更不能只處理單一建築，而應從整體城市生活機能出發，未來將以捷運、鐵路、輕軌及轉運站為核心推動街廓更新，讓居住、通勤與公共空間同步升級；針對歷史建築、觀光老街及地方特色，也將融入城市更新規畫，保留各地文化記憶與街區特色。

蘇巧慧表示，建築師不只是設計房屋，更是守護城市安全、保存歷史記憶的重要專業力量。她回憶，2020年疫情期間，曾與新北市建築師公會成立「防疫建築健診工作隊」，免費協助醫院及社區進行建築健檢，當社會面臨疫情衝擊時，建築師主動以專業守護公共安全。

蘇巧慧也提到「舊深坑廳」修復再利用案例，透過建築師公會與專業團隊投入，讓超過80年歷史的紅磚建築重新活化；她在立委任內也推動鶯歌國小舊校舍修復，建築師不僅是打造安全建築，更能讓老建築重新走進現代生活，延續城市的歷史與文化。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「建築師後援會」，她表示，未來若當選，將成立都市更新局、增加專業人力與預算，並啟動「建築執照工程造價標準檢討」。圖／蘇巧慧競選總部提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「建築師後援會」，她表示，未來若當選，將成立都市更新局、增加專業人力與預算，並啟動「建築執照工程造價標準檢討」。圖／蘇巧慧競選總部提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「建築師後援會」，她表示，未來若當選，將成立都市更新局、增加專業人力與預算，並啟動「建築執照工程造價標準檢討」。圖／蘇巧慧競選總部提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「建築師後援會」，她表示，未來若當選，將成立都市更新局、增加專業人力與預算，並啟動「建築執照工程造價標準檢討」。圖／蘇巧慧競選總部提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「建築師後援會」，她表示，未來若當選，將成立都市更新局、增加專業人力與預算，並啟動「建築執照工程造價標準檢討」。圖／蘇巧慧競選總部提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「建築師後援會」，她表示，未來若當選，將成立都市更新局、增加專業人力與預算，並啟動「建築執照工程造價標準檢討」。圖／蘇巧慧競選總部提供

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