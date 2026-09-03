為何特別選9月3日陪議員登記大造勢？蔣萬安曝原因

台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢，對於為何會選在9月3日，蔣萬安說，今天是軍人節，當然具有特別的意義，所以陪同所有國民黨籍議員以及參選人一起登記。

蔣萬安上午與議長戴錫欽，帶著國民黨議員前往市選委會，陪同議員登記參選造勢，高喊「台北安可！」、「台北隊全壘打」。

蔣萬安指出，台北市我們推出了41項優惠給軍人所有伙伴，包括運動場館、藝文場館，300多個店家的響應，用實際的行動來支持國軍弟兄，並透過這麼有意義的日子，陪同國民黨籍議員及參選人一起來登記。

至於被問自己個人什麼時候登記？還有國民黨議員選舉今年採「配票」機制，配到票的議員是誰？蔣萬安笑說，還是要遵守秘密投票的原則，但也呼籲所有的市民朋友，支持今天和台北站在一起的優秀議員。媒體追問蔣萬安何時登記？蔣萬安仍未鬆口，只說會選擇適當的時間來完成登記。

台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影