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明天登記選新北市長 李四川：我的最大咖是404萬市民 周六合體蔣萬安

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川表示明天將至新北市選委會登記參選。記者黃子騰／攝影
李四川表示明天將至新北市選委會登記參選。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川預計明天至新北市選委會正式登記參選，今天上午被問及是否有找侯友宜或其他人一起來相挺？李四川表示我的最大咖是404萬的新北市民，會結合不同黨派所有支持的力量，明天登記的詳細規劃競辦今天會對外來說明。

2026九合一選舉

國民黨新北市長參選人李四川今天上午至泰山區貝拉沛思棒球學校參訪並發布體育政策，媒體詢問李四川接下來是否會與台北市長蔣萬安安排同場活動，或一起來推動雙北政策？

李四川表示，周六有約蔣萬安市長到新北來，除了會一起去拜廟外也會去掃街跟市民接觸。李四川說會跟蔣萬安繼續研討兩市合作政策，包括提出的「軌道建設123」及所有交通建設，還有大稻埕煙火往後雙北市能夠共同來舉辦。李四川也承諾未來新北市的市長李四川、台北市的市長蔣萬安，一定會共創未來雙北的共融、共好。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午至泰山貝拉沛思棒球學校發布體育政策，並與穀保中學棒球隊員合影。記者黃子騰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天上午至泰山貝拉沛思棒球學校發布體育政策，並與穀保中學棒球隊員合影。記者黃子騰／攝影

李四川 蔣萬安 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

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