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影／老公機車接送柯志恩登記參選高雄市長 王金平陪同提三期許

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立法院前院長王金平今早陪同國民黨市長參選人柯志恩登記參選高雄市長，提出三大期許。記者徐白櫻／攝影
立法院前院長王金平今早陪同國民黨市長參選人柯志恩登記參選高雄市長，提出三大期許。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今早由老公洪德成騎機車接送至鳳山行政中心，在眾多黨籍議員參選人簇擁下步行至選委會，並由立法院前院長王金平陪同登記參選高雄市長。王金平期許柯志恩要帶給高雄好空氣、加強品德教育及邁向國際化；柯志恩戴上拳擊手套，當眾擊破寫著「新潮流」的道具手板，象徵她要用「鐵拳」全力打倒民進黨對手賴瑞隆所代表的新潮流，拒絕派系壟斷高雄。

2026九合一選舉

今天上午10時，國民黨高雄市長參選人、立法委員柯志恩正式前往高市選委會登記參選下屆高雄市長。立法院前院長王金平說，4年前柯志恩參選市長好像還不是夠成熟，4年後再度登記參選，希望這次順利當選，要讓高雄有好空氣、好的品德教育，以及營造一個安全、安定環境的國際化城市。

王金平強調，柯志恩的局面愈來愈好，正往勝選的路途前進中，希望大家共同努力、團結一致讓她順利高票當選、議員過半。

柯志恩指出，4年來她一直都在、走遍高雄38區，現在即將走破第4雙布鞋，王院長所期許的空氣、品德教育及國際化，都會透過她的「一三五七九政見」落實在每一個人的生活當中。

柯也表示，高雄不是只有科技業、不是只有一個指標性建築物，高雄最需要教育與文化底蘊。昨天陳其邁市長說，市政要一棒接一棒，這沒有錯，但若只讓同黨的人接棒，會不會複製再複製？複製淹水、複製天坑及複製擋土牆再度崩落，所以我們要往前走，絕對不讓新潮流再走回頭路，這次市長一定要勝選，議員要全壘打。

國民黨黨籍議員及參選人陪同市長參選人柯志恩從鳳山行政中心步行至選委會，最後由立法院前院長王金平陪同登記參選下屆高雄市長。記者徐白櫻／攝影
國民黨黨籍議員及參選人陪同市長參選人柯志恩從鳳山行政中心步行至選委會，最後由立法院前院長王金平陪同登記參選下屆高雄市長。記者徐白櫻／攝影

柯志恩戴上拳擊手套擊破「新潮流」道具，象徵要用鐵拳打倒民進黨對手賴瑞隆所代表的新潮流派系。記者徐白櫻／攝影
柯志恩戴上拳擊手套擊破「新潮流」道具，象徵要用鐵拳打倒民進黨對手賴瑞隆所代表的新潮流派系。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩被老公洪德成騎車搭載抵達鳳山行政中心。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩被老公洪德成騎車搭載抵達鳳山行政中心。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩由老公洪德成騎車搭載抵達鳳山行政中心。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩由老公洪德成騎車搭載抵達鳳山行政中心。記者徐白櫻／攝影

柯志恩 王金平 高雄 2026九合一選舉 高雄市選舉 國民黨

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