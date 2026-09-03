嘉市東區議員選戰2女網紅對決 面對柯莉絲汀挑戰顏翎熹拚連任

民進黨嘉義市長參選人王美惠昨天完成登記，現任無黨籍東區市議員顏翎熹陪同，也完成參選登記投入連任戰。東區與她交鋒的在地美食網紅柯莉絲汀，也在同一天完成登記，讓東區這場「女網紅雙峰對決」進入選戰倒數。

顏翎熹與柯莉絲汀都是無黨籍，都擁有高網路聲量，代表兩種不同的參選路線。顏翎熹是「網紅空降、現任拚連任」，柯莉絲汀是「在地經營、網紅挑戰者」。2人從過去社群平台上聲量較勁，如今隨著登記完成、看板與服務處陸續到位，正式從「網路空戰」轉進「地方陸戰」。

顏翎熹完成登記後，在社群臉書平台分享登記過程，表示將繼續朝目標前進，希望在「改變之路漫漫、道阻且長」的過程中，獲得更多支持。2022年首度參選，顏翎熹以2813票、得票率5.57%拿下第9名。她過去活躍於電競及展場主持圈，曾以「Molly翎熹」經營網路聲量，並因性專區議題及特殊姓名引發高度話題，在網路人氣加持下成功「空降」議會。

4年後再戰，顏翎熹面對考驗不同。當年她是網紅新人，選民看的是話題性與新鮮感；這次則是現任議員拚連任，選民檢驗的將是「4 年做了什麼」。競爭對手是靠網路累積人氣的柯莉絲汀，柯莉絲汀長期經營嘉義美食、旅遊與生活類自媒體，走遍嘉義大街小巷，與餐飲店家、市場攤商及青年創業者互動。她強調自己沒有政黨、派系及金主，希望把長期累積的「在地網紅」人氣轉化成議員選票。

相較顏翎熹先成為網紅、再進入議會，柯莉絲汀是先經營嘉義地方再投入政治。她主打「拚觀光、挺青年、顧生活」，希望把店家、青年及一般市民的聲音帶進議會。因此，兩人的對決不只「美女網紅」話題，更是2種政治路線競爭。