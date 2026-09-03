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魏平政完成彰化縣長登記她未現身 謝典霖喊話王惠美「趕快回家」
國民黨彰化縣長參選人魏平政今天上午在百名支持者陪同下，前往彰化縣選委會完成縣長參選登記。彰化縣長王惠美沒有出席，由彰化縣議長謝典霖、前立委鄭汝芬陪同登記；魏平政妻子許鈺茹今天也首度露面力挺。對於競選總部主委人選，魏平政表示，目前王惠美仍是首要人選。
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百名支持者今天高喊「魏平政凍蒜」，魏平政表示，會用全部力量邁向勝選，這幾個月跑遍彰化26鄉鎮市，感受到鄉親熱烈支持，也都期盼他延續王縣長優良施政，讓彰化繼續美好下去。他說，會努力完成使命，9月6日將成立競選總部，用彰化正能量打造「第七都」，並喊出「美好彰化平政接棒，希望城市彰化更棒」。
魏平政妻女許鈺茹、魏敬倫今天也出面力挺。許鈺茹為高檢署檢察官，今天低調未接受採訪，不過在魏平政完成登記簽署後，許鈺茹表示「良辰吉時、高票當選」，支持心意溢於言表。
魏平政競選總部主委一職仍未定案，謝典霖表示，主委一職較具象徵性，需要具有輩分的人來壓陣，未必需要縣內人士，也可找曾任黨主席或總統的人擔任，但還是希望等到王縣長。
謝典霖說，王惠美現在不用選舉，「已經離苦得樂」，自己還在「水深火熱」之中，希望王惠美趕快回家。
今天適逢軍人節，據了解，王惠美今天參加例行性國殤紀念活動，未出席魏平政登記行程。
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