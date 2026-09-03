魏平政完成彰化縣長登記她未現身 謝典霖喊話王惠美「趕快回家」

國民黨彰化縣長參選人魏平政今天上午在百名支持者陪同下，前往彰化縣選委會完成縣長參選登記。彰化縣長王惠美沒有出席，由彰化縣議長謝典霖、前立委鄭汝芬陪同登記；魏平政妻子許鈺茹今天也首度露面力挺。對於競選總部主委人選，魏平政表示，目前王惠美仍是首要人選。

百名支持者今天高喊「魏平政凍蒜」，魏平政表示，會用全部力量邁向勝選，這幾個月跑遍彰化26鄉鎮市，感受到鄉親熱烈支持，也都期盼他延續王縣長優良施政，讓彰化繼續美好下去。他說，會努力完成使命，9月6日將成立競選總部，用彰化正能量打造「第七都」，並喊出「美好彰化平政接棒，希望城市彰化更棒」。

魏平政妻女許鈺茹、魏敬倫今天也出面力挺。許鈺茹為高檢署檢察官，今天低調未接受採訪，不過在魏平政完成登記簽署後，許鈺茹表示「良辰吉時、高票當選」，支持心意溢於言表。

魏平政競選總部主委一職仍未定案，謝典霖表示，主委一職較具象徵性，需要具有輩分的人來壓陣，未必需要縣內人士，也可找曾任黨主席或總統的人擔任，但還是希望等到王縣長。

謝典霖說，王惠美現在不用選舉，「已經離苦得樂」，自己還在「水深火熱」之中，希望王惠美趕快回家。

今天適逢軍人節，據了解，王惠美今天參加例行性國殤紀念活動，未出席魏平政登記行程。

國民黨彰化縣長參選人魏平政今天上午在妻子許鈺茹與女兒魏敬倫陪同下，前往彰化縣選委會完成縣長參選登記。記者林敬家／攝影