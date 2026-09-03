楊鎮浯最後關頭退選 陳玉珍：睿智決定、金門藍營團結拚年底

金門縣長選戰出現重大變化，前縣長楊鎮浯原訂今天登記參選，最後關頭宣布為顧全黨內團結及大局退選。對此，國民黨金門縣長參選人、立委陳玉珍表示，楊鎮浯願意顧全大局，是十分睿智的決定，不僅讓黨內民主初選制度得以延續，也避免黨內同志同室操戈，展現國民黨在金門團結一致的氣勢，對年底整體選戰將有正面助益。

陳玉珍表示，首先要感謝黨中央，包括主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍及金門縣黨部主委李哲華等人全力奔走協調，讓國民黨在金門能夠展現團結氣勢。她也向黨主席及秘書長表達決心，這場選舉將「拚盡全力」，全力為國民黨拿下金門這一席。

對於楊鎮浯在最後一刻決定不參選，陳玉珍認為，這不只是個人的政治抉擇，更是顧全大局、維繫黨內團結的重要決定。她指出，楊鎮浯選擇退一步，讓黨內民主初選機制能夠繼續運作，也讓國民黨避免陷入激烈內鬥，對年底九合一選舉而言，是相當重要的正面訊號。

陳玉珍強調，金門需要的是團結力量，而不是黨內彼此消耗。如今在楊鎮浯選擇顧全大局後，更應將黨內力量凝聚起來，把競爭轉化為團結，集中力量面對年底選戰。

面對接下來的縣長選舉，陳玉珍也向金門鄉親喊話表示，自己從政20多年來，始終沒有忘記「以金門為優先」的承諾，從地方議會到中央立法院，服務鄉親的腳步從未停歇。

她表示，未來仍會秉持過去「拚命努力」的性格，持續為金門爭取建設與發展，也希望在國民黨團結之下，與金門鄉親站在一起，「一起拚改變」。

陳玉珍指出，楊鎮浯的決定讓金門藍營避免同室操戈，也讓國民黨得以重新凝聚戰力；接下來她將承擔更大的選戰責任，從團結黨內力量出發，全力爭取金門鄉親支持，為年底選戰拚出勝利。