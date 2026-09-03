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藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

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藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

聯合報／ 記者許正宏郭政芬／新竹即時報導
范振宗今天在鄭麗文身旁致詞時，直接批評鄭麗文「戰略錯誤」，直言「你喊破喉嚨也沒有票」。記者許正宏／攝影
范振宗今天在鄭麗文身旁致詞時，直接批評鄭麗文「戰略錯誤」，直言「你喊破喉嚨也沒有票」。記者許正宏／攝影

國民黨籍新竹縣長參選人徐欣瑩今天登記參選，黨主席鄭麗文、縣長楊文科、前縣長邱鏡淳范振宗等人陪同。近期竹北市長選舉藍白合破局引發輿論，范振宗今天在鄭麗文身旁致詞時，直接批評鄭麗文「戰略錯誤」，直言「你喊破喉嚨也沒有票」，更稱「如果打輸，最大的戰犯就是你」。

2026九合一選舉

范振宗今天公開力挺徐欣瑩，他表示，從台灣頭到台灣尾的戰術，「你喊破喉嚨也沒有票」，「這邊喊有什麼用？不用你喊，這邊通通都支持徐欣瑩」。他說，今天藍白不合，萬一失守，新竹縣有被民進黨打過嗎？「有！只有我」，現在他都支持國民黨。台下隨即喊出「國民黨大團結」。

范振宗當面接著指著鄭麗文說，國民黨內部沒有處理好，外部又沒有和民眾黨合作，「責無旁貸，就是你（鄭麗文）要負責任」。他說，「如果選贏，我講你很厲害；如果打輸，最大的戰犯就是你」，他認為鄭麗文今天沒有用盡全力。鄭麗文則在一旁笑喊著，「有啦！吃奶的力都使出來了」。

范振宗緊接著說，「你戰略錯誤，戰術再好也沒有用」，面對「藍就分裂，白又不跟你合作」的局面，「你該怎麼辦？」他並說，對方沒有什麼厲害，「通通抓賄選，你就穩當選，他買票都一樣，你把賄選抓到一定當選」。

由於范振宗持續致詞，台下支持者大喊「徐欣瑩當選」，希望能蓋過范振宗的致詞。范振宗最後則表示，自己「四年死掉，今天復活了一下子」，並公開祝福徐欣瑩「最高票當選」。

楊文科隨後致詞則替現場緩頰，他表示「范振宗老縣長是用詼諧、幽默的方式來支持徐欣瑩。」

他認為鄭麗文今天沒有用盡全力。鄭麗文則在一旁笑喊著，「有啦！吃奶的力都使出來了」。記者許正宏／攝影
他認為鄭麗文今天沒有用盡全力。鄭麗文則在一旁笑喊著，「有啦！吃奶的力都使出來了」。記者許正宏／攝影

范振宗當面接著指著鄭麗文說，國民黨內部沒有處理好，外部又沒有和民眾黨合作，「責無旁貸，就是你（鄭麗文）要負責任」。記者許正宏／攝影
范振宗當面接著指著鄭麗文說，國民黨內部沒有處理好，外部又沒有和民眾黨合作，「責無旁貸，就是你（鄭麗文）要負責任」。記者許正宏／攝影

鄭麗文 藍白 戰略 2026九合一選舉 新竹縣選舉 徐欣瑩 楊文科 范振宗 邱鏡淳

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