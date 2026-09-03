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佀廣洋競總悄掛牌 何時登記參選議員？本人回應了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨立委萬美玲之子佀廣洋（左）何時登記參選桃園市議員，引發外界關注。圖／佀廣洋提供
國民黨立委萬美玲之子佀廣洋（左）何時登記參選桃園市議員，引發外界關注。圖／佀廣洋提供

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋原獲黨提名參選桃園區議員，後因爭議放棄提名，但仍持續勤跑基層。九合一選舉登記本周登場，近日民眾發現他的競選總部已悄悄掛牌，地點正是萬美玲昔日議員服務處，引發熱議。對此，佀廣洋今表示，目前尚未確定登記時間，一有確定將馬上向外界報告。

2026九合一選舉

佀廣洋今年3月原獲國民黨提名參選桃園市第一選區議員，但隨後因求學期間爭議、兵役資格等問題受到外界檢視，他7月13日宣布放棄國民黨提名。佀廣洋當時表示，部分外界指控與事實不符，但仍以負責態度致歉、澄清，為避免個人事件造成黨內困擾，因此決定放棄提名。

不過，佀廣洋並未因此淡出地方。從他近期臉書動態可見，仍頻繁出席桃園區宮廟、社團及地方活動，持續勤跑基層。近日更有民眾發現，佀廣洋位於桃園區的競選總部已掛上招牌，地點正是母親萬美玲過去擔任桃園市議員時的服務處，引發關注。

今年九合一選舉自8月31日至9月4日受理候選人登記，截至今早，佀廣洋仍未前往桃園市選委會完成登記。對於是否確定參選、預計何時登記，佀廣洋今回應本報表示，「謝謝關心，目前還沒有確定，時間一有確定馬上跟您報告。」

桃園市第一選區為桃園區，應選12席。目前累計已有15人完成登記，包括國民黨黃婉如、凌濤、陳美梅、林政賢、張碩芳；民進黨李光達、余信憲、黃瓊慧、李柏瑟；勞動黨許孟祥，以及無黨籍朱永煇、詹江村、蕭湘瀚、于北辰、李凱倫。隨著登記期限進入倒數，佀廣洋最終是否投入選戰，也可能讓桃園區選情再添變數。

另方面，政治網紅「小商人」8月下旬曾透露，有意推出人選投入桃園市議員選戰，地方傳出鎖定人選為性感寫真品牌JKF女模、網紅寵物美容師「寶7」。寶7今面對媒體詢問時則回應，「稍晚小商人粉絲專頁會公告，麻煩您關注。」

2026九合一選舉

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