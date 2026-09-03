快訊

德國邦選舉生死鬥！主流政黨全力阻擋極右翼執政

藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

網炸鍋喊統戰！清大餐廳驚見「浙江衛視」畫面 校方澄清了

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任登記 喊得票率破七成

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
大批支持者簇擁，國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任今天登記。記者范榮達／攝影
大批支持者簇擁，國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任今天登記。記者范榮達／攝影

國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任今天登記， 台灣民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶強調藍白一致支持，與前縣長劉政鴻都喊出得票率破七成，鍾東錦強調「一天當三天用」報答鄉親，希望團結不僅縣長選舉勝出，18鄉鎮市選舉藍軍全壘打。

2026九合一選舉

鍾東錦今天由太太陳美琦，及競選總部主任委員立委陳超明、總幹事立委邱鎮軍、執行長縣議會議長李文斌等人陪同，步行到中正堂登記，大批支持者搖旗吶喊，「苗栗願景、前程似景」、「縣長唯一支持鍾東錦」口號聲音四起，場面相當熱絡。

到場的劉政鴻喊話支持鍾東錦，超過當年他選連任的六成八得票率，一舉超過七成，賴香伶呼應，宣布藍白一致，票投鍾東錦，票票入匭衝過七成得票率門檻，讓台灣知道苗栗不一樣，鍾東錦一再強調苗栗是潛力股，「我苗栗、我驕傲」！

鍾東錦指出，上任來不分顏色建設苗栗，團隊及鄉鎮市公所、各級民意代表共同努力，施政滿意調查一次比一次高，他也會一天當三天用報答，11月28日的選舉，團結不僅在縣長選舉，18鄉鎮市選舉藍軍全壘打勝利。

鍾東錦發表「苗栗崛起，領航山城｜邁向觀光科技新都心」競選宣言，發動「20億跨世代全栗守護」計畫，將科技招商與財政積累的紅利，實質回饋鄉親，打造宜居、宜遊、宜老、宜幼、宜業的幸福家園，其中，65歲以上長輩敬老禮金明年調升至每年5000元，並視財政稅收情況，逐年調整提高。

此外，創設「苗栗大矽谷永續發展公益信託基金」提供青年社宅租金補貼與安居支持，打造「低負擔、無汙染、享自然、擁天倫」的幸福家園。

大批支持者簇擁，國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任今天登記。記者范榮達／攝影
大批支持者簇擁，國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任今天登記。記者范榮達／攝影

大批支持者簇擁，國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任今天登記。記者范榮達／攝影
大批支持者簇擁，國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任今天登記。記者范榮達／攝影

國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任今天登記， 台灣民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶強調藍白一致支持，得票率破七成。記者范榮達／攝影
國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任今天登記， 台灣民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶強調藍白一致支持，得票率破七成。記者范榮達／攝影

鍾東錦 苗栗 得票率 國民黨 民眾黨 2026九合一選舉 苗栗縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃道吉日 藍綠縣市長參選人大陣仗登記

南投縣長許淑華登記競選連任 温世政母雞帶小雞

力拚南投「13+1」 許淑華喊話：縣長、鄉鎮市長一起當選

黃道吉日！當選口號此起彼落 苗栗縣今湧現416人登記參選

相關新聞

藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

國民黨籍新竹縣長參選人徐欣瑩今天登記參選，黨主席鄭麗文、縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、范振宗等人陪同。近期竹北市長選舉藍白合破局引發輿論，范振宗今天在鄭麗文身旁致詞時，直接批評鄭麗文「戰略錯誤」，直言「你喊破喉嚨也沒有票」，更稱「如果打輸，最大的戰犯就是你」。

金門縣長選戰震撼彈！楊鎮浯宣布不參選 李乾龍讚此舉「忠孝兩全」

原訂今天上午登記參選第9屆金門前縣長楊鎮浯今天上午10點在國民黨副主席兼秘書長李乾龍陪同下召開記者會，正式宣布放棄參選縣長，強調決定主要考量國民黨團結及台灣整體大局，另一方面也是因高齡9旬的父親再三叮囑「絕對不可以脫黨」，最終選擇留在黨內繼續為金門打拚。李乾龍則大讚此舉「忠孝兩全」，強調未來國民黨仍會借重楊鎮浯的長才。

影／老公機車接送柯志恩登記參選高雄市長 王金平陪同提三期許

國民黨高雄市長參選人柯志恩今早由老公洪德成騎機車接送至鳳山行政中心，在眾多黨籍議員參選人簇擁下步行至選委會，並由立法院前院長王金平陪同登記參選高雄市長。王金平期許柯志恩要帶給高雄好空氣、加強品德教育及邁向國際化；柯志恩戴上拳擊手套，當眾擊破寫著「新潮流」的道具手板，象徵她要用「鐵拳」全力打倒民進黨對手賴瑞隆所代表的新潮流，拒絕派系壟斷高雄。

鄭麗文竹縣致詞口誤喊「藍白對決」 台下傻眼急喊「講錯了」

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天完成登記，面對黨內初選過程的競爭與風波，黨主席鄭麗文表示，從今天9月3日完成登記開始，要放下過去恩怨，選戰正式進入「藍綠對決」，更強調藍白不僅要合作，在野也要大團結，凝聚各方力量。

民調整體領先對手蘇巧慧 李四川：會繼續走遍29區用政見爭取支持

TVBS最新民調顯示國民黨新北市長參選人李四川整體領先對手蘇巧慧，但蘇在板橋土城及年輕人支持度領先。李四川表示所有的民調都會參考，會用政見爭取年輕族群及市民的支持，對於須加強的地方會繼續走遍29區，告訴市民未來要做什麼樣的工作。

影／發表運動城市2.0政策 李四川：兩任8年時間完成樹林大巨蛋

國民黨新北市長參選人李四川上午在泰山區的棒球學校發表個人運動城市2.0政策，李四川提到會追隨新北市長侯友宜政策外，並提出自身經驗，曾在任內完成了台北小巨蛋的建設，並在一年內讓大巨蛋能打棒球、一年半能辦演唱會。將會用在台北市的經驗，在兩任、八年時間去完成樹林大巨蛋，創造南有巨蛋城、北有科學城的榮景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。