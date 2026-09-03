國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任登記 喊得票率破七成

國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任今天登記， 台灣民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶強調藍白一致支持，與前縣長劉政鴻都喊出得票率破七成，鍾東錦強調「一天當三天用」報答鄉親，希望團結不僅縣長選舉勝出，18鄉鎮市選舉藍軍全壘打。

鍾東錦今天由太太陳美琦，及競選總部主任委員立委陳超明、總幹事立委邱鎮軍、執行長縣議會議長李文斌等人陪同，步行到中正堂登記，大批支持者搖旗吶喊，「苗栗願景、前程似景」、「縣長唯一支持鍾東錦」口號聲音四起，場面相當熱絡。

到場的劉政鴻喊話支持鍾東錦，超過當年他選連任的六成八得票率，一舉超過七成，賴香伶呼應，宣布藍白一致，票投鍾東錦，票票入匭衝過七成得票率門檻，讓台灣知道苗栗不一樣，鍾東錦一再強調苗栗是潛力股，「我苗栗、我驕傲」！

鍾東錦指出，上任來不分顏色建設苗栗，團隊及鄉鎮市公所、各級民意代表共同努力，施政滿意調查一次比一次高，他也會一天當三天用報答，11月28日的選舉，團結不僅在縣長選舉，18鄉鎮市選舉藍軍全壘打勝利。

鍾東錦發表「苗栗崛起，領航山城｜邁向觀光科技新都心」競選宣言，發動「20億跨世代全栗守護」計畫，將科技招商與財政積累的紅利，實質回饋鄉親，打造宜居、宜遊、宜老、宜幼、宜業的幸福家園，其中，65歲以上長輩敬老禮金明年調升至每年5000元，並視財政稅收情況，逐年調整提高。

此外，創設「苗栗大矽谷永續發展公益信託基金」提供青年社宅租金補貼與安居支持，打造「低負擔、無汙染、享自然、擁天倫」的幸福家園。

大批支持者簇擁，國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任今天登記。記者范榮達／攝影

大批支持者簇擁，國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任今天登記。記者范榮達／攝影