簡舒培點名3問殷瑋直球對決...並反擊綠「古阿明」今年申請絕對獲機會

年底選戰砲火不斷升溫，民進黨議員簡舒培在社群質疑北市研考會主委殷瑋，為何研考會主委能掌握市府資訊，就交換學生議題出面說明？殷瑋今也直球對決回應。針對近期綠營不斷提魯冰花的古阿明來對比蔣萬安兒子，殷瑋也回擊，以今年的規定，如果古阿明申請，他絕對得到機會，出國探索，揮灑天份，不留遺憾。

殷瑋今天在臉書貼文，針對議員簡舒培在自己社群隔空問殷瑋的三個問題，直接正面回應。殷瑋說，針對簡舒培問的第一個問題：其他孩子也有這種規格的市府保護嗎？殷瑋說「一定盡力。」有做得不夠好的地方，市府一定精進檢討；但一定盡力，不敢怠惰。」

殷也舉夏莉絲案為例，他親自說明時，絕對不會故意魚目混珠，用什麼「有13件陳情懸而未決」這種不是事實的話，刻意營造印象、帶動風向，抹煞所有市府基層同仁的努力。

殷再提交換學生制度，殷說，他也不會只提魯冰花的古阿明；一定也盡力向大家說明。殷瑋提到，在台北市政府交換學生這個計畫中，有為經濟弱勢學生留下的、足夠的保障名額。以今年為例，如果古阿明來申請，他絕對得到機會，出國探索，揮灑天份，不留遺憾。

殷瑋也反擊綠營，表示政策上確保弱勢保障，絕不是喊一句口號、上一次新聞，就完成的事；更不是故意只搧動矛盾，撕裂社會，不提現況已有的努力，不提保障之後的效果，就能完成的事。

另外，針對簡舒培問的第二個問題：研考會為什麼可以掌握交換學生資料？殷瑋說「市府一體」。殷提到，研考會主委當然可以知道外界質疑的教育局業務，規則是什麼，實務上如何執行，有沒有前例可循。「情況是教育局口頭告訴我的，完全沒有個別學生資料。」

甚至殷也反問簡舒培，議員在什麼都不知道的情況下，強行扣帽子，說出「教育局為交換學生甄選所掌握的資訊，流到研考會主委手上」這種不實說法，要不要吞回去呀？「你的證據在哪裡？議員好大，我好怕。」

至於第三個問題：過去有無具美籍學生交換到美國一年？殷瑋說，「一樣，你應該要問教育局，硬要蹭我沒什麼意思。但沒關係，我幫你問了教育局，有。」

最後殷瑋也以網友身分「請教簡舒培三問」，第一、可以幫賴清德回答一下嗎？有人指出毒油20%可在架上的決策是他做的，他是不是默認了？二、可以幫沈伯洋回答一下他不敢回答的毒油七問嗎？第三、瘋狂報復大索資，甚至公開自豪為「索資佛地魔」的人，何時要向公務人員道歉？