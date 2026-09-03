快訊

德國邦選舉生死鬥！主流政黨全力阻擋極右翼執政

藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

網炸鍋喊統戰！清大餐廳驚見「浙江衛視」畫面 校方澄清了

聽新聞
0:00 / 0:00

簡舒培點名3問殷瑋直球對決...並反擊綠「古阿明」今年申請絕對獲機會

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安先前赴議會備詢，市長蔣萬安(右一)、研考會主委殷瑋(右三)、環保局長徐世勳(左一)，在休息時仍繼續回應議員簡舒培(右二)的質疑。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安先前赴議會備詢，市長蔣萬安(右一)、研考會主委殷瑋(右三)、環保局長徐世勳(左一)，在休息時仍繼續回應議員簡舒培(右二)的質疑。聯合報系資料照

年底選戰砲火不斷升溫，民進黨議員簡舒培在社群質疑北市研考會主委殷瑋，為何研考會主委能掌握市府資訊，就交換學生議題出面說明？殷瑋今也直球對決回應。針對近期綠營不斷提魯冰花的古阿明來對比蔣萬安兒子，殷瑋也回擊，以今年的規定，如果古阿明申請，他絕對得到機會，出國探索，揮灑天份，不留遺憾。

2026九合一選舉

殷瑋今天在臉書貼文，針對議員簡舒培在自己社群隔空問殷瑋的三個問題，直接正面回應。殷瑋說，針對簡舒培問的第一個問題：其他孩子也有這種規格的市府保護嗎？殷瑋說「一定盡力。」有做得不夠好的地方，市府一定精進檢討；但一定盡力，不敢怠惰。」

殷也舉夏莉絲案為例，他親自說明時，絕對不會故意魚目混珠，用什麼「有13件陳情懸而未決」這種不是事實的話，刻意營造印象、帶動風向，抹煞所有市府基層同仁的努力。

殷再提交換學生制度，殷說，他也不會只提魯冰花的古阿明；一定也盡力向大家說明。殷瑋提到，在台北市政府交換學生這個計畫中，有為經濟弱勢學生留下的、足夠的保障名額。以今年為例，如果古阿明來申請，他絕對得到機會，出國探索，揮灑天份，不留遺憾。

殷瑋也反擊綠營，表示政策上確保弱勢保障，絕不是喊一句口號、上一次新聞，就完成的事；更不是故意只搧動矛盾，撕裂社會，不提現況已有的努力，不提保障之後的效果，就能完成的事。

另外，針對簡舒培問的第二個問題：研考會為什麼可以掌握交換學生資料？殷瑋說「市府一體」。殷提到，研考會主委當然可以知道外界質疑的教育局業務，規則是什麼，實務上如何執行，有沒有前例可循。「情況是教育局口頭告訴我的，完全沒有個別學生資料。」

甚至殷也反問簡舒培，議員在什麼都不知道的情況下，強行扣帽子，說出「教育局為交換學生甄選所掌握的資訊，流到研考會主委手上」這種不實說法，要不要吞回去呀？「你的證據在哪裡？議員好大，我好怕。」

至於第三個問題：過去有無具美籍學生交換到美國一年？殷瑋說，「一樣，你應該要問教育局，硬要蹭我沒什麼意思。但沒關係，我幫你問了教育局，有。」

最後殷瑋也以網友身分「請教簡舒培三問」，第一、可以幫賴清德回答一下嗎？有人指出毒油20%可在架上的決策是他做的，他是不是默認了？二、可以幫沈伯洋回答一下他不敢回答的毒油七問嗎？第三、瘋狂報復大索資，甚至公開自豪為「索資佛地魔」的人，何時要向公務人員道歉？

簡舒培 殷瑋 魯冰花 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【重磅快評】凡事問萬安 民進黨揮之不去的蔣萬安情結

不捨兒被綠網軍攻擊 蔣萬安：不希望因父親是市長 被迫放棄追夢權利

「以他為榮！」兒交換學生遭綠轟特權 蔣萬安：我們不領教育局補助

蔣得立赴美交換生1年有特權？連勝文怒：欺負十幾歲小朋友非常缺德

相關新聞

藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

國民黨籍新竹縣長參選人徐欣瑩今天登記參選，黨主席鄭麗文、縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、范振宗等人陪同。近期竹北市長選舉藍白合破局引發輿論，范振宗今天在鄭麗文身旁致詞時，直接批評鄭麗文「戰略錯誤」，直言「你喊破喉嚨也沒有票」，更稱「如果打輸，最大的戰犯就是你」。

金門縣長選戰震撼彈！楊鎮浯宣布不參選 李乾龍讚此舉「忠孝兩全」

原訂今天上午登記參選第9屆金門前縣長楊鎮浯今天上午10點在國民黨副主席兼秘書長李乾龍陪同下召開記者會，正式宣布放棄參選縣長，強調決定主要考量國民黨團結及台灣整體大局，另一方面也是因高齡9旬的父親再三叮囑「絕對不可以脫黨」，最終選擇留在黨內繼續為金門打拚。李乾龍則大讚此舉「忠孝兩全」，強調未來國民黨仍會借重楊鎮浯的長才。

影／老公機車接送柯志恩登記參選高雄市長 王金平陪同提三期許

國民黨高雄市長參選人柯志恩今早由老公洪德成騎機車接送至鳳山行政中心，在眾多黨籍議員參選人簇擁下步行至選委會，並由立法院前院長王金平陪同登記參選高雄市長。王金平期許柯志恩要帶給高雄好空氣、加強品德教育及邁向國際化；柯志恩戴上拳擊手套，當眾擊破寫著「新潮流」的道具手板，象徵她要用「鐵拳」全力打倒民進黨對手賴瑞隆所代表的新潮流，拒絕派系壟斷高雄。

鄭麗文竹縣致詞口誤喊「藍白對決」 台下傻眼急喊「講錯了」

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天完成登記，面對黨內初選過程的競爭與風波，黨主席鄭麗文表示，從今天9月3日完成登記開始，要放下過去恩怨，選戰正式進入「藍綠對決」，更強調藍白不僅要合作，在野也要大團結，凝聚各方力量。

民調整體領先對手蘇巧慧 李四川：會繼續走遍29區用政見爭取支持

TVBS最新民調顯示國民黨新北市長參選人李四川整體領先對手蘇巧慧，但蘇在板橋土城及年輕人支持度領先。李四川表示所有的民調都會參考，會用政見爭取年輕族群及市民的支持，對於須加強的地方會繼續走遍29區，告訴市民未來要做什麼樣的工作。

影／發表運動城市2.0政策 李四川：兩任八年時間完成樹林大巨蛋

國民黨新北市長參選人李四川上午在泰山區的棒球學校發表個人運動城市2.0政策，李四川提到會追隨新北市長侯友宜政策外，並提出自身經驗，曾在任內完成了台北小巨蛋的建設，並在一年內讓大巨蛋能打棒球、一年半能辦演唱會。將會用在台北市的經驗，在兩任、八年時間去完成樹林大巨蛋，創造南有巨蛋城、北有科學城的榮景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。