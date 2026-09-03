張峻登記參選花蓮縣長濃濃反傅味 罷傅要角陪登記綠營大咖將站台

無黨籍花蓮議長張峻今天登記參選縣長，綠營在地大老前立委盧博基、大罷免精神象徵「葉霸」葉春蓮都陪同，還有國民黨黃復興黨部老黨工現身，展現跨黨派氣勢。張峻說，承擔改變花蓮的決心「我準備好了」；團隊人員透露，選戰開打後，將有綠營大咖來站台。

張峻是國民黨出身，因不滿傅崐萁而退黨，成為反傅大將。這次參選獲得綠營、罷免陣營力挺，除了盧博基，多位民進黨、無黨籍縣議員、民進黨縣黨部前主委等人陪同登記，反傅領銜人李美玲也現身，連已退出政壇多時的前議長賴進坤等到場相挺，張峻曾任國民黨縣黨部主委，也有藍營老黨工支持。

張峻感謝所有好朋友陪他登記。他說，這不是一個程序，是對花蓮鄉親的承諾，他已經準好了，要承擔改變花蓮的決定，希望鄉親繼續給他力量。

張峻說，17年來，花蓮政治、經濟預算長期受到壟斷，資源分配不公，再加上颱風、天災、地震、洪災，造成經濟蕭條、百業待興，一些年輕人沒有工作紛紛離開家鄉。縣府總預算從200億到如今401億，還有花東基金10年400億元挹注，花蓮人生活有變好嗎？沒有，所以他要站出來改變。

他提出三大政見主軸「拚經濟、顧家庭、護安全」，承諾當選後會讓縣政府透明、公開，不分藍綠白、不分黨派，廣納人才用專業治理，讓花蓮愈來愈好。

張峻參選獲得綠營大力支持，但黨中央並未正式表態，媒體詢問未來是否有綠營中央大咖來助選？張峻說，「綠營大老都已經在這裡了，你覺得不會嗎？這只是時間的問題」。

無黨籍張峻今天由多位綠營大老、無黨民代、罷團要角陪同登記參選花蓮縣長。記者王燕華／攝影

無黨籍張峻今天由多位綠營大老、無黨民代、罷團要角陪同登記參選花蓮縣長。記者王燕華／攝影