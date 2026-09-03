南機場掃街有人拍照喊「台北伯起」 沈伯洋反應曝光

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天上午在前總統蔡英文陪同下完成登記，沈昨晚也到南機場夜市掃街，不少支持者熱情到場拍照，還有人拿出Mac、玩具模型簽名，不過現場拍照也發生插曲，有民眾拍照高喊「伯起台北、壯陽台灣」，不知是抗議還是支持，讓在場民眾都笑了，不過沈仍與該支持者道謝，並未發生衝突。

昨晚南機場夜市人潮眾多，有民眾拿Mac電腦簽名，也有人拿出珍藏的玩具模型，沈一看到兩眼放光讚有眼光，還有人拿出與前總統蔡英文的合照請他簽名，現場也有支持者發揮創意，製作應援手燈，甚至打造行動應援裝置並搭載LED電子看板輪播應援圖卡與文字，吸引沿途民眾目光。

不過昨天合照環節也出現插曲，有男子原先排隊等待合照，但排隊時突然大喊「跟沈伯洋照相！伯起！」合照時還大喊「伯起台北、壯陽台灣」，也讓現場哄笑一陣，不過沈伯洋拍拍該男子的肩膀並以台語表示「多謝、多謝」，該男也滿臉笑容離開。

媒體也關心，昨天登記遇到連勝文，沈伯洋還原，他告訴連勝文他是復興寶寶，連勝文妹妹連詠心只比他大一屆，連勝文則回，「如果你也是復興的，這樣以後我的批評會有點不好意思了。」沈說，雖然兩人只是簡單的互動寒暄，但也希望選舉可以以良性互動為主，討論市政、解決問題，讓市民看見未來的願景，而非落入傳統對決。

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天上午在前總統蔡英文陪同下完成登記，沈昨晚也到南機場夜市掃街，不少支持者熱情到場拍照，還有人拿出Mac、玩具模型簽名。圖／沈伯洋競選辦公室提供