南市議員李宗霖攜律師妻登記拚連任 妻爆料「保證金還跟我借」

無黨籍台南市議員李宗霖今天上午偕同妻子陳嘉伶律師現身選委會登記參選，力拚連任。兩人笑稱這是「近一年內第二次登記」，上次是一起去登記結婚。李宗霖感謝太太對他的支持。他說婚後太太搬來台南，隨即決定在服務處二樓開設律師事務所並支援免費法律諮詢，與自己攜手扎根服務東區。

李宗霖提到，妻子過去也曾在台南南區參選過，雖非台南出生，卻選擇將20幾歲的青春時光投入台南，因此對台南有著深厚的情感連結且熟悉地方需求，如今夫妻同心，讓他對服務地方與未來發展更有信心。

陳嘉伶則說，兩人出社會後就在政治路上共同打拚，轉換法律界跑道後，她對政治的熱情也絲毫未減，盼能與李宗霖共同實踐初衷。

現場她更幽默「爆料」，李宗霖估算競選收支時漏算保證金，登記前兩天竟緊急向她借錢，讓她被逼著「升格金主」；李宗霖則隨即笑回這是為了綁定「最強助選員」，否則選不好就等著被倒債，夫妻互動展現絕佳默契。

李宗霖表示，經過一屆任期的歷練，從「新手到上手」的過程中，深刻體認台南正處於城市轉型的關鍵節點，也推動了不少的政績。在交通方面，包含後甲圓環改革、機車直接左轉、大量增設Ubilke站點等等；福利政策，則有皮蛇疫苗和RSV疫苗的補助來照顧家庭健康。對於未來發展，也率先提出南鐵地下化綠帶最大化，並納入鄰里需求的想法。

李宗霖強調，未來將持續秉持前瞻與專業角度，扮演好監督者角色，努力為台南的轉型過程把關，也希望市民朋友能給予支持，讓他推動的政策和4年的歷練能延續發揮。

無黨籍台南市議員李宗霖今天上午偕妻子陳嘉伶律師到選委會登記參選，力拚連任。圖／李宗霖提供

無黨籍台南市議員李宗霖今天上午偕妻子陳嘉伶律師到選委會登記參選，力拚連任。圖／李宗霖提供