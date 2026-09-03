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吳品叡登記拚嘉義縣長 200人助陣、5尊媽祖護駕

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市長吳品叡轉戰嘉義縣長，今天到選委會完成登記，請出5尊媽祖並號召200人助陣。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子市長吳品叡轉戰嘉義縣長，今天到選委會完成登記，請出5尊媽祖並號召200人助陣。記者黃于凡／攝影

嘉義縣朴子市長吳品叡轉戰嘉義縣長，今早9時到嘉義縣選舉委員會登記，請出5尊媽祖陪同完成登記，號召200人在選委會前集結，高喊「嘉義READY，叡力升級」，聲勢浩大。吳品叡表示，將秉持媽祖精神走遍18鄉鎮市，為嘉義縣服務，希望給大家改變的機會。

2026九合一選舉

吳品叡競選團隊請出自家吳府媽祖，另也迎請嘉義東石港口宮開基三媽、新港奉天宮媽祖、朴子配天宮媽祖、水上璿宿上天宮媽祖，共有5尊媽祖神像陪同吳品叡到選委會登記，吳品叡登記後與鄉鎮市長、議員、里長及代表候選人在選委會前高喊「嘉義READY，叡力升級」。

吳品叡父親吳博文、前立委翁重鈞、民雄鄉長林于玲、太保市長鄭淑分、義竹鄉長黃政傑、朴子市長候選人黃嫈珺、竹崎鄉長候選人何子凡、議員吳思蓉、蔡奇璋、王啟禮、李國勝，以及議員參選人李佳豪、何博倫、黃軒凱、萬家甫，市民代表及里長參選人多人到場支持。

吳品叡說，她無黨、無派，也沒有強大政黨資源，登記日特地請媽祖保佑，媽祖慈悲、有求必應，哪裡有需求就會往哪裡走，她會秉持媽祖精神，走遍18鄉鎮市，也會用這樣的精神為嘉義縣服務，嘉義縣25年來沒有政黨輪替，希望讓大家有另一個改變嘉義的選擇。

嘉義縣朴子市長吳品叡轉戰嘉義縣長，今天到選委會完成登記，請出5尊媽祖並號召200人助陣。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子市長吳品叡轉戰嘉義縣長，今天到選委會完成登記，請出5尊媽祖並號召200人助陣。記者黃于凡／攝影

嘉義縣朴子市長吳品叡轉戰嘉義縣長，今天到選委會完成登記，請出5尊媽祖並號召200人助陣。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子市長吳品叡轉戰嘉義縣長，今天到選委會完成登記，請出5尊媽祖並號召200人助陣。記者黃于凡／攝影

吳品叡 嘉義 媽祖 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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