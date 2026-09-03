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金門縣長選戰震撼彈！楊鎮浯宣布不參選 李乾龍讚此舉「忠孝兩全」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
原訂今天上午登記參選第9屆金門前縣長楊鎮浯（右），今天在國民黨副主席兼秘書長李乾龍陪同下召開記者會，正式宣布放棄參選縣長。記者蔡家蓁／攝影
原訂今天上午登記參選第9屆金門前縣長楊鎮浯（右），今天在國民黨副主席兼秘書長李乾龍陪同下召開記者會，正式宣布放棄參選縣長。記者蔡家蓁／攝影

原訂今天上午登記參選第9屆金門前縣長楊鎮浯今天上午10點在國民黨副主席兼秘書長李乾龍陪同下召開記者會，正式宣布放棄參選縣長，強調決定主要考量國民黨團結及台灣整體大局，另一方面也是因高齡9旬的父親再三叮囑「絕對不可以脫黨」，最終選擇留在黨內繼續為金門打拚。李乾龍則大讚此舉「忠孝兩全」，強調未來國民黨仍會借重楊鎮浯的長才。

2026九合一選舉

楊鎮浯表示，這段時間外界持續關注他的動向，事實上他原本一直非常堅定要投入今年縣長選舉，包括領表、登記等相關安排都已確定，服務團隊也持續為參選做準備，但經過審慎考量後，決定在最後關頭踩下煞車。

他坦言，這項決定可能讓許多支持他的鄉親失望，但無論走哪一條路，出發點都是金門整體利益與最大公約數。他指出，當前台灣政治氛圍緊張，國民黨身為最大在野黨，肩負的責任更重，自己多年來受到國民黨栽培，不能只顧個人服務金門的意願，而忽略台灣整體大局。

「只有團結、有凝聚力、有戰鬥力的國民黨，才能讓國人有信心。」楊鎮浯說，因此在個人參選意願與黨的整體發展之間，最後選擇留在黨內繼續打拚。

除了政黨因素，楊鎮浯也首度提到，父親過去對他的從政決定始終尊重，從未干涉公職上的重要選擇，但這一次父親身體不適住院，他整整在醫院陪伴2天，父親一再叮囑他「絕對不可以脫黨」。考量父親年事已高，他不願因自己的政治決定讓老人家擔心，因此決定留在國民黨內。

陪同出席的李乾龍表示，楊鎮浯做出的是「非常明智的決定」，既對國家、對黨忠誠，也盡了對父母的孝道，堪稱「忠孝兩全」。他透露，自己與楊鎮浯父親熟識，也曾向老先生保證，楊鎮浯是國民黨「非常重要的寶」。

李乾龍強調，楊鎮浯資歷完整且年輕，未來不論扮演什麼角色，都是國民黨重要人才，未來立委補選等工作也一定會借重他的長才；若國民黨2028年重返執政，楊鎮浯更有重要角色可以發揮。他也代表黨主席感謝楊鎮浯為黨團結所作的決定，直言「黨內需要你」。

楊鎮浯最後表示，雖然這次不參選縣長，但為金門打拚的心不會改變，未來無論身處什麼角色，都會與志同道合的夥伴持續努力。

金門前縣長楊鎮浯（右）今天上午在國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左）陪同下召開記者會，正式宣布放棄參選縣長，李乾龍盛讚此舉是「忠孝兩全」。記者蔡家蓁／攝影
金門前縣長楊鎮浯（右）今天上午在國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左）陪同下召開記者會，正式宣布放棄參選縣長，李乾龍盛讚此舉是「忠孝兩全」。記者蔡家蓁／攝影

楊鎮浯 金門 李乾龍 2026九合一選舉 金門縣選舉 國民黨

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